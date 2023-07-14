鉅亨美股雷達：市場持續關注各項經濟數據及銀行股財報 Threads用戶成長和參與度出現下滑

美股重要看點：

市場關注進出口、消費者信心以及銀行股財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.773%。美股期貨週五 (14 日) 上升，道瓊期貨下漲 0.45%，標普 500 期貨漲 0.12%，那斯達克 100 期貨漲 0.02%。

投資人對周四 (13 日) 發布的生產者物價指數 (PPI) 做出反應，該指數顯示整體和核心 PPI 的月度漲幅均低於預期 0.1%。周三 (12 日) 公布的消費者物價指數 (CPI) 6 月年化成長率為 3%，低於普遍預期，為 2021 年 3 月以來的最低水平。

Fed 官員重申對抗通膨的鬥爭遠未結束，市場普遍預計 Fed 將在本月底時的下次會議上升息 25 個基點。

接連兩日的關鍵報告顯示美國通膨持續降溫，正當外界猜測 7 月可能是聯準會最後一次升息之際，美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週四 (13 日) 表態，支持美國央行年底前再升息 2 次。

華勒稱：「我認為在今年剩餘的四次會議上，目標區間將再上調 2 次 1 碼，這對於保持通膨向聯準會 2% 的通膨目標邁進是必要的。」

華勒表示：「雖然 6 月份 CPI 數據降溫是個好消息，但單一數據無法代表通膨趨勢，該數據令人寬慰，但我必須用心思考。」

華勒指出，他現在更有信心認為，3 月份矽谷銀行倒閉的溢出效應不會帶來經濟造成重大問題。華勒認為：「沒有理由不在本月晚些時候的會議上進行這 2 次升息的第一次。」

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會 7 月份升息 1 碼可能性超過 92%，但 9 月暫停升息的機率超過 80%。

隨著美股漲勢持續，標準普爾 500 指數在 9 個月內上漲 25%，並處於 2022 年 4 月以來的高檔。高盛集團合夥人 John Flood 認為，年底標普有望再創新高。

Flood 在給客戶的一份報告中表示，目前有不少客戶詢問是否該認為標普 500 指數有望在年底前達到新高，「我對此表示同意」。要實現這一目標，就需要延續先前令華爾街最為驚人的漲勢，美股需要經濟增長和企業盈利都持續好於預期。標普在 2022 年 1 月創下歷史新高 4,796.56 點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月進口物價指數月增率 (%)，預估 - 0.3，前值 - 0.6

美國 6 月進口物價指數年增率 (%)，預估 - 3.6，前值 - 5.9

美國 6 月出口物價指數月增率 (%)，前值 1.9

美國 6 月出口物價指數年增率 (%)，預估 - 11.1，前值 - 10.1

美國 7 月密大消費者信心指數，預估 64.8，前值 64.4

重要個股動態：

彭博引述知情人士說法報導，微軟 (MSFT-US) 和動視暴雪 (ATVI-US) 考慮放棄英國雲端遊戲業務的部分控制權，以安撫監管機構，讓他們能在交易截止日前順利完成併購。

知情人士表示，兩家公司仍有可能趕在 7 月 18 日交易截止日前達成這筆交易，一旦成真，這將是遊戲業史上最大規模的收購案。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Meta 上周推出全新社群平台 Threads，上線僅短短五天，註冊數就突破 1 億人次，成為成長最快的社群應用之一，然而分析機構 Sensor Tower 和 Sametimeweb 數據顯示，相較於上架之初的火熱表現，Threads 本周的用戶成長和參與度已大幅下滑。

Sensor Tower 董事總經理 Anthony Bartolacci 向 CNBC 表示，Threads 的推出確實造成了轟動，或至少打破了 Sensor Tower 的模型。「過去十幾年來，Sensor Tower 持續計算 App 的安裝次數，Threads 上線後前 72 小時的表現確實無人能敵。」

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

達美航空執行長 Ed Bastian 周四 (13 日) 表示，旅行已是消費者首要任務，但美國各家航空公司的運力受限，恐更長時間無法對應上消費者的需求，從而有助於維持後疫情期的旅行熱潮。

在發表上述論點前，達美航空在不到一個月的時間裡二度調升全年獲利預期，且公布其史上最高季度獲利。