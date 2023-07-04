【一分鐘看圖論市】錢進日本趨勢正夯

壓力測試 All Pass！金融債蓄勢待發

6 月 29 日聯準會公布最新銀行壓力測試結果，受測銀行全數通過，不僅表現優於去年，也遠高於法規要求比率；當日金融債利差收斂明顯優於其他產業與整體投資級公司債。

資料來源：Federal Reserve Board（左）, Bloomberg（右）；資料日期：2023/6/29。

走出失落的 30 年，錢進日本趨勢正夯

相較於歐美國家，日本是「政策作多」最明確的市場。除了貨幣政策仍相對寬鬆，近期日本官方持續進行公司治理改革、以及日圓貶值助攻企業持續成長，市場將目光重新放回日本股市，根據 EPFR 統計，過去四週日本基金累積淨流入金額達 79 億美元，為 2020 年 4 月以來最大四週累積淨流入。

資料來源：BofA Global Investment Strategy, EPFR Global；資料日期：2023/06/28。

【成熟市場】

消費者支出強勁，美國第一季 GDP 終值上修，高於預期

由於出口數據和消費者支出向上調整，美國今年第一季國內產毛額（GDP）季增年率上修至 2%，超出市場預期的 1.4%，強勁的經濟成長也意味著 Fed 仍有足夠的空間繼續升息。

美國 5 月個人消費支出（PCE）物價指數增速大幅放緩

5 月 PCE 指數年增 3.8%，遠低修正後前值 4.3%，為自 2021 年 4 月以來首次回到 4% 以下；剔除食品與能源價格後的 5 月核心 PCE 年增 4.6%，略低市場預期與前值 4.7%。其中值得注意的是個人支出月增僅 0.1%，以及不包含住房的核心服務業 PCE 物價指數月增 0.23%，為去年 7 月以來最慢增速，顯示消費放緩和通膨減速。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2023/06/30。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

美國大型銀行全數通過壓力測試

美國聯準會公布年度銀行壓力測試，在虧損逾五千億美元的最嚴重假設情境下，23 家大型銀行是否仍具備因應嚴重經濟危機的充足資本，23 家大型銀行成功通關，顯示儘管金融體系先前出現動盪，美國銀行業仍深具韌性。

歐洲央行年度論壇登場：美、歐、英維持鷹派言論，僅日本維持偏鴿立場

美、歐、日、英央行行長一同出席歐洲央行論壇，其中市場關注各國央行行長言論，聯準會主席鮑爾重申不排除連續 2 次會議升息的可能性；歐央總裁拉加德則同樣重申 7 月升息機率非常高，目前不考慮暫停升息；而日銀總裁植田則表示潛在通膨仍未達到 2%，因此央行仍維持政策不變，若央行確信核心通膨在 2024 年達到 2% 目標，這將是緊縮貨幣政策的基礎。

歐元區核心消費者物價指數（Core CPI）復燃

6 月歐元區 CPI 年增率降至 5.5%，為去年 1 月來新低，但剔除食品與能源價格後的核心 CPI 年增率回升到 5.4%，預料 ECB 仍將照原訂步調升息。

【新興市場】

中國 6 月製造、非製造採購經理人指數（PMI）持續疲軟

中國經濟增長欲振乏力，6 月製造業 PMI 回升至 49，不如市場預期，連續第 3 個月陷入緊縮區間，非製造業 PMI 下滑至 52.8，為今年以來最低點。觀察細項，製造業與非製造業用工景氣走跌，突顯勞動市場持續面臨壓力。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2023/06/30。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

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