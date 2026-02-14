鉅亨網新聞中心 2026-02-14 14:06

在中日關係日趨緊張之際，春節九天假期期間中國遊客在日本酒店預訂的住宿已經有超過 50% 都被取消，這意味著日本旅遊業受到越來越大的影響。

據《日本經濟新聞》周六（14 日）報導，大阪市中心某酒店稱，今年 1 月中國遊客在酒店接待顧客中的比重已經從 2025 年的近 30% 驟降至 8%，酒店整體收入也下滑約 10%。

該酒店代表表示：「大阪的酒店普遍出現房價下跌，影響了整體營收。」

此外，截至 10 日，大阪著名的道頓堀商業區附近某旅店春節假期期間的客房預訂率僅 76%。

日本酒店預訂平台 Tripla 的數據則顯示，日本全國同期中國遊客酒店預訂取消率達 53.6%，較 2025 年春節假期上升 14.9 個百分點。整體取消率為 25.1%。

此外，自去年 11 月日本首相高市早苗發表涉台言論嚴重影響中日關係以來，中日間的航班數量也銳減。

英國航空分析公司 Cirium 的數據顯示，農曆新年期間中日航班量將較 2025 年驟降 31%，可用座位數縮減 26%。日本西部機場的航線受衝擊尤為顯著。大阪關西國際機場 1 月中國航班數量較一年前銳減約 60%。

2025 年全年中國遊客佔日本外國遊客總數 21%，旅遊消費額佔 20%，位居首位。

從總體看，日本經濟研究機構 Sompo Institute Plus 高級經濟學家小池理人預測，農曆新年期間赴日中國遊客數量將較上年減少半數。這意味著中國遊客在日本的消費額將減少 485 億日元，導致日本名義國內生產毛額（GDP）下降 0.01%。