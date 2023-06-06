想完成人生夢想清單？試試3招理財訣竅

每個人都有夢想清單，有人想周遊列國，有人想孩子上全球名校，更有人想移居國外。不管是哪種夢想，都需要充足的財富支撐，才能順利圓夢。在物價齊飛之際，該如何做，才能築夢成功呢？只要做好三招理財大計，達成人生夢想絕非難事！

M 型社會下 圓夢銀彈要充足

新冠疫情造成全球供應鏈斷鏈、原物料價格狂飆，加上俄烏戰爭影響，推升全球物價飆漲，各國面臨高通膨困境之下，各央行不得不展開升息循環。此環境之下，民眾除了感受到物價的飛漲，M 型化社會消費也越加明顯，舉例來說，近期國內掀起奢華旅遊風，眾多旅行社推出頂級夢幻鐵道─日本 JR 七星列車、四季島列車，以及高端南極探險等等豪奢旅遊，每人團費起碼新台幣 30 萬元起跳，甚至動輒百萬元，仍然吸引許多貴客臨門，行程一上架幾乎秒殺。

又如隨著各國解封，留學開始恢復往日榮景，實體留學展或說明會場場爆滿，吸引眾多父母穿梭其間，打理孩子們的未來。然而，菁英養成教育可不便宜，尤其疫情過後，很多學校學費飆漲，以美國為例，多數大學 2022~2023 年學費都較前年成長超過 3.5%，如今想要就讀耶魯、長春藤等菁英大學，每年學費、食宿、雜費等費用起碼 8 萬美元，4 年總計逾 32 萬美元，等於近新台幣千萬元，對於有能力買單全額費用的富裕家庭，也是一筆不小費用。

無論是勇闖地球最後一塊淨土「南極」，亦或為孩子們打通前往世界名校的康莊大道，代價都十分高昂，單靠薪水收入，或是消極的理財態度，實在難以圓夢。該如何做，才能完成人生夢想大事呢？學好三招理財大計：趁早理財為上、堅持定期定額、善用一站式財務大臣，就能準備好充足的銀彈，迎接夢想的到來！

第一計：趁早理財，時間複利機會效果越佳！

愛因斯坦曾說：複利是世界第八大奇蹟，威力勝過原子彈！家無鉅產的股神巴菲特即是自 11 歲開始，以 114.75 美元入手買股票，之後靠著投資，高中畢業時，資產已增至 5,000 美元；50 歲財富暴增到 3 億美元，如今更是富可敵國，身價高達千億美元。

即早理財，財富差距有多大？以兩位都是 25 歲年輕人為例，每月均是定期定額 1 萬元，不過，A 是從 25 歲開始，B 從 35 歲開始，到了 40 歲壯年之際，A 的財富已經近新台幣 300 萬元，B 則僅約新台幣 70 萬元。因此，趁早理財並透過穩健的投資，仰賴時間複利結果，就有機會從小錢累積成大財富。

越早理財，時間複利結果差距顯著

投資年限 投資總成本 (新台幣 / 元) 累積資產 (新台幣 / 元) 總報酬率 (複利) A(25 歲) 15 年 $1,800,000 $2,922,728 62.40% B(25 歲) 10 年 $1,200,000 $1,646,987 37.20%

註：每月定期定額新台幣 1 萬元，年化報酬率 6% 計算

第二計：一動一靜 還不如定期定額

投資市場中，常常出現兩種極端行為：過於積極與過於保守，例如許多單身貴族沒有家累，勇於頻繁進出股市，也喜歡 All In，單筆買賣股票，在股市大好之際，績效難見真章，一旦海水退潮後，誰在裸泳立馬分曉，故去 (2022) 年市場由牛轉熊，許多少年股神跌落神壇；又如因家有老小，瞻前顧後顧忌投資風險的家庭理財族，多採行保守理財，存款、保險儲蓄的佔比可能相對高，然而，收益率在現今通膨高漲下，實質資產變相有減無增。

理財無論是過度積極或保守都有風險存在，而能降低風險的平衡理財方式，才是當代主流的理財技巧。相信大多數人都有聽過 “定期定額”，定期定額理財是一種相對穩健的理財方式，不用煩惱進場時點，也不用盯盤，也不用懼怕市場波動，只需要長期堅定信念持續投入，豐碩的微笑曲線成果是很有機會的。舉例來說，即使在 2007 年高點時進場，每月新台幣 1 萬元定期定額買進 S&P 500 ETF，在熊市衝擊下，會經歷 2 年帳面報酬率為負值的困境，不過，隨著美股牛市再起，報酬率逐漸由負翻正，至 2022 年累積報酬率甚至可以超過 150%。

資料來源：國泰證券網站

第三計：善用工具助攻 App 理財掌握即時資訊

投資之時，很多人常常無法克服心魔而追高殺低，原本賺錢變成賠錢，或是小賠變成大賠。尤其近年來金融市場劇烈震盪，加上黑天鵝、灰犀牛等事件頻傳，投資組合必須因應市場而變。因此，投資人可以善用理財工具執行紀律投資，並且輔助監測市場，協助做出最佳的投資決策，避免淪為韭菜族或是砍在阿呆谷。

以國泰世華 CUBE App 為例，集結了基金、證券、外幣換匯、智能投資… 等多種投資理財方式，提供一站式服務，降低踏入投資理財的門檻。透過 CUBE App 可線上開立台 / 外幣帳戶、台股證券戶及複委託，透過 App 即可隨時隨地開始基金、台美股、智能投資… 等理財，同時 App 內可總覽投資概況與投資標的的漲跌、績效、報酬率… 等，讓資產管理更省時省力。

隨著定期定額需求增加，國泰世華銀行聯手國泰證券於 CUBE App 增設「定期投資」服務，將台美股定期投資囊括其中，不論是想要台股定期定額，或是想要定期布局美股，都能一指輕鬆搞定。尤其過去不少人認為複委託手續費偏高，是中高收入族群的專利，但隨著國內美股定期投資業務興起，小資也能輕鬆成為全球指標企業股東，台股及美股定期門檻最低分別為新台幣 100 元及 10 美元，不一定要耗費心力去開設海外證券戶，甚至新台幣也能扣款，讓投資海外更輕鬆！

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此外，CUBE App 也提供了小額定期定額買基金功能，線上定期定額申購基金只要新台幣 500 元，讓小錢也能夠變成大資產。每個人都有夢想，只要可以趁早準備、堅持定期定額，並且搭配一站式的投資理財服務助攻，就能早早存好圓夢基金，完成人生夢想清單！

本文係由國泰世華銀行邀約

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