打造優質晚美人生 你該知道的三大訣竅！

高齡社會時代來臨，該準備多少退休金，才能享受晚美人生？根據許多調查顯示，至少需要 800 萬元~ 1000 萬元。專家認為，退休規劃需要涵蓋兩大帳戶：生活所需與保險保障，因此，建議掌握三大訣竅：堅持定期定額、善用智能理財執行紀律投資，以及選擇兼具保障與投資功能的理財工具，才能輕鬆打造自己的金色晚年。

定期定額無懼市場動盪

定期定額是國人常見的理財方式，但是，要堅守定期定額的原則，卻是很多人的心魔。當市場修正之際，原是可以趁機加碼優質股債的好時機，卻反而贖回基金，或是停止定期定額扣款，如此一來，便無法享受定期定額所帶來的微笑曲線成果。

根據過去經驗顯示，遇到市場大幅修正，只要懂得「別人恐懼時，我貪婪」，即可逆轉勝！以近 12 年來，市場面臨金融海嘯、中美貿易戰、新冠疫情等三次大空襲為例，若能無懼市場逆風，開始危機入市，定期定額投資全球股市，快則 3 個月，慢則 1 年後，就能獲得正報酬。因此，市場動盪之際，唯有堅持定期定額策略，才能提高投資勝率！

此外，投資人還可以善用銀行推出的定期定額優惠活動，降低投資成本，舉例來說，新光銀行於今年 5 月 15 日至 6 月 30 日止，推出「新光金鑽大贏家」活動，於活動期間內，以網路銀行或行動銀行 APP，定期定額申購該行指定的基金，即可享有終身 0 申購手續費之優惠。

智能理財平台導航 投資更輕鬆簡單

近年來黑天鵝事件頻傳，金融市場因而變化詭譎，投資人必須跟隨市場趨勢，適時調整資產配置，才能維持穩健的投資成果。因此，除了秉持定期定額策略之外，亦可搭配智能理財平台，更能夠克服人性的貪婪與恐懼，執行紀律投資。

以新光智能理財平台為例，它就像智能投資管家，運用大數據演算法，根據客戶目標、需求及風險屬性，提供適合的投資建議；同時還會自動監控市場變化，一旦市場風向有所改變，會根據市況，發出再平衡通知，讓投資人決定是否調整投資組合，以維持最佳的資產配置。除了推薦客制化的投資組合，投資人亦可自行調整更換基金，很適合工作繁忙、卻又想保留自主投資權的族群。

此外，新光銀行智能理財更設計「同溫層規劃」與「投資規劃書」兩大功能，進一步協助客戶找到適合自我的投資模式。前者主要提供客戶參考同溫層族群的投資樣態，協助他們打造屬於自己的投資規劃；後者則是讓投資人動手算算看，想要達到退休養老、環遊世界、出國深造等目標，每個月需要定期定額或單筆投入多少金額，並會提供專屬的投資組合配置建議、投資組合模擬分析。

類全委保單一魚兩吃 兼具保障與投資

退休後，除了投資理財樂活退休外，保障更不可少，因此可以透過類全委保單同時滿足保障與投資雙重需求，委由專業團隊操盤，也能夠節省挑選標的及看盤時間。

舉例來說，新光銀行代理銷售的投資型保險系列商品，連結到新光投信、富蘭克林華美、富達投信、施羅德投信、聯邦投信等不同專業團隊操盤的類全委帳戶，並提供「變額年金保險」及「變額萬能壽險」兩種保單類型，讓保戶可以根據自身需求選擇。前者於年金累積期滿，可以一次領或分期領，若是分期領取，如同每年都能夠領到一筆現金流，活越久、領越久，一直領到 110 歲為止，很適合想要領取類終身俸者；後者保障內容包括身故保險金、完全失能保險金、祝壽保險金，在投資同時也提供保障。兩者皆具有彈性繳費的特性，若有閒餘資金，也可以作加碼。

同時部分系列商品還設計「資產撥回」機制，讓投資人得以根據財務需求規劃現金流，且該系列商品屬於費用後收型，保費全數投入投資標的，再逐月扣繳帳戶管理費用，有助於資產快速累積。

退休計劃的成敗關鍵取決於是否採取了正確的理財態度及方法，唯有趁早做好長期規劃，並且能夠一步一腳印實現上述三大理財訣竅，相信人生下半場依然可以活得很精采、過得有品質。

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臺灣新光商業銀行經金融監督管理委員會 106 年 5 月 10 日金管證投字第 1060014918 號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。業務營業登記地址：臺北市信義區松仁路 36 號 4 樓。客戶服務專線：(02)2171-1055

[楊佳綾 1] 經與業管單位確認擬刪除此連結，並置換為本行官網保險服務頁面連結