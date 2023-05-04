加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/5/3）

野村腳勤觀點：

●科技巨頭財報再次凸顯 AI 的重要性

近期美國幾大科技巨頭公布了第一季財報，無獨有偶繳出意外亮眼的成績單，除了本業業務止跌回升之外，亮點之一是在 AI 浪潮推動下，各大企業的智慧雲端業務持續高速成長，包括微軟、Alphabet 對於 AI 均列出了相當積極的展望，儘管 AI 投資還未能反映至收入和利潤成長，但在現階段企業積極擴大市佔率之下，未來在 AI 的佈局與投資絕對非常可觀。反映在資本支出上，雖然多數企業下修今年預算目標，但在 IT 預算成長幅度卻持續成長，券商預估將由 15% 增加至 17%，越來越多企業 AI 應用將是今年 IT 投資最優先事項。可以預期 AI 將是未來幾年科技巨頭的發展重點，或許一兩年內會因為經濟好壞而震盪，但長期的趨勢不會改變。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 通膨趨勢放緩：美國 3 月 CPI 與核心 CPI 月增率均呈現下滑，通膨放緩趨勢延續

（二） 升息終點已近：CME 利率期貨顯示聯準會 5 月將升息最後 1 碼，6 月以後較高機率停止升息

（三） 兩大經濟體回溫：歐洲與中國 3 月 PMI 數據均優於預期，全球兩大經濟體經濟正逐步復甦

（四） 長線資金撐盤：今年以來壽險及傳統共同基金 (Long Fund) 等長線資金尚未進場，大盤底部仍有強力支撐

● 大盤利空因素：

（一） 需求未完全復甦：庫存持續去化但需求端仍疲弱，3C 成熟產品未見需求復甦

（二） 企業財測轉差：護國神山在內的指標性公司紛紛下修 Q2 營收展望，短線對大盤造成修正壓力

●加權指數表現震盪，選對產業個股很重要

今年以來盤勢漲幅大多是基於個股題材性與下半年基本面轉佳的樂觀預期，但全年來看整體上市櫃公司的獲利仍將衰退，這也是為什麼近期盤勢轉趨震盪的原因。從產業端來看，終端消費動能依然有限，電子下游產品的銷售狀況不如預期，而電子上游的庫存降幅有限，Q3 電子業旺季能否順利接單也出現疑慮，此外像電動車大打價格戰，壓縮了充電樁等相關電子零組件的利潤，可以說盤面上主流電子產業展望都偏向保守。所幸今年半路殺出 ChatGPT，高速傳輸、矽智財等 AI 題材股也成為猶疑資金的避風港，可以說即便大盤轉趨震盪，但仍有產業可以脫穎而出，因此選對產業將是決定勝負的關鍵。此外個股間的差異也很大，因此更要注重基本面選股，才能在震盪的盤勢中勝出。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/4/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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