日企財報開跑！掌握日股關注「這題材」，攻守有實力
鉅亨研報 2025-02-21 12:32
日本個人消費續揚、企業設備投資轉增，帶動日本 GDP 連 3 季呈現增長，財年第三季 (2024 年 10-12 月) 日本經季節性因素調整後的實質國內生產總值 (GDP) 第 1 次速報值季增 0.7%，換算年率成長 2.8%，增幅大幅優於市場預期。數據顯示日本經濟持續穩定成長，可望讓日本央行更有信心透過逐步升息來解除超寬鬆政策。野村投信表示，時序步 2 月份，日本企業財報季開跑，由於財務數據與股票回購力道佳，加上薪資上漲與旅日人數的基底，支撐內需消費動能，日公司治理水準提升，促使企業獲利進入正向循環，中長線在亮眼財報的支持下，預期有利日股多頭行情。
野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，本次財報季的一大觀察重點便是企業是否提升股利或實施股票回購，這些舉措不僅反映公司營運狀況的提升，也為股東帶來更直接的回報，使投資回歸基本面。回顧日本證交所自 2021 年以來開始積極推動改革，期許日本的企業能將「資本使用效率」及「股東權益」等當成企業核心管理目標，日企紛紛響應，加大股利與股票回購力度。張繼文進一步指出，根據統計，從 2020 年 12 月 31 日至 2025 年 2 月 10 日，東證指數上漲 67.69%，很大程度上是股東權益報酬率的結構性改善所挹注，在證交所驅動下，企業資金運用獲得改善。00972 追蹤指數「彭博日本價值動能高息指數」總報酬達 192.45%，大幅超越同期東證總報酬指數的 67.69%，顯示日本企業獲利成長且企業治理改善持續的紅利，有助已連續兩年上漲的日本股市漲勢延續至 2025 年。日本證交所的改革正在發揮作用，東京證交所自 2024 年 1 月起每月將公佈已響應其要求的公司名單，這將給尚未完成其要求的日本企業管理團隊帶來持續壓力，除股東權益報酬率改善外，增加配發股利與買回庫藏股等股東友善動作，以及取消交叉持股皆是公司治理改善的重要指標，企業對於股東回報的重視程度顯著提升，對於投資人而言，這不僅代表市場信心的回溫，也讓強調資本效率與股東權益的企業更具吸引力，隨著日企持續優化資本配置，價值股的長期表現仍具成長潛力，值得投資人密切關注。張繼文提醒投資人，投資首重風險，因此首先必須衡量自身可承受的風險程度，因為過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表基金之績效表現。
00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 基金經理人張怡琳表示，00972 追蹤指數「彭博日本價值動能高息指數」不僅強調高股息，亦著重於公司股價淨值比（PBR）與每股盈餘（EPS）的提升，聚焦「日本證交所改革」與「價值股復興」，分析 00972 所持有成份股，已有 17 家公司公布最新財報及提升股利或實施股票回購計畫，00972 受到企業改革政策紅利的牽動可望受惠。
00972 成分股分析
根據彭博經濟研究預估，日本企業 2024 全年宣佈買回庫藏股規模有望達到 13.1 兆日圓，若能全部執行，預期宣佈此政策的 108 家公司的股東權益報酬率將上升 64 個基本點。張怡琳指出，日股獨有的公司治理改革紅利大顯成效，企業通過股利發放與股票回購實際上為長線投資人提供了堅實的「底氣」，讓不少內外資投資人紛紛歸隊，在全球股市估值偏高且震盪劇烈的背景下，為投資人提供了一種不同的價值投資選擇，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、日本個人儲蓄帳戶 NISA（小額投資免稅制度）熱錢齊聚，股神巴菲特也持續看好日股，日股再掀投資熱潮。根據日銀 (BOJ)2024 年 12 月發佈的最新短觀報告 (全國企業短期經濟觀測調查)，2024 財年全行業全規模企業的設備投資計劃預計同比增長 9.7%，較 9 月預測有所上調。此外，許多企業表態，有意於今年春鬥（勞資談判）持續穩定調高薪資，高盛報告指出，日本在 2025 年有望持續實現薪資與物價的良性循環，日本員工薪資每增加一個百分點，通膨率就會增加 0.5 個百分點，薪資成長支撐通膨溫和走揚。中長線來看，日股未來仍有提升空間，日股可望延續多頭行情值得長期投資，投資可以把眼光放到日本市場，根據自己的投資目標和風險承受能力，透過 00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股多頭成長契機。
投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為被動式管理之基金，自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。投資人可至經理公司網站 ( www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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