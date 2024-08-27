賀錦麗如果獲勝，哪些美股板塊可能受益？

鉅亨研報 2024-08-27 09:54

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賀錦麗其人

雖然已經跟隨拜登四年，但其實外界對於賀錦麗的了解並不多，要更加了解她可能的政見，或許可以從她的政治時間線一窺線索：

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賀錦麗主要擔任的公職

Alameda 助理地方檢察官

舊金山地方檢察官

加州檢察長

美國加州參議員

美國副總統

1990 年

賀錦麗在 Alameda 檢察官辦公室開始她的公職生涯，在那裡她主要負責的案件包括幫派暴力、毒品販運和性虐待有關的案件。

2003 年

賀錦麗贏得了舊金山地方檢察官的首次選舉，成為擔任該職位的第一位女性、第一位非裔美國人和第一位南亞裔美國人。

2004 年

賀錦麗由於拒絕對被指控殺害舊金山警察的一名幫派成員判處死刑引發了巨大爭議。但 2007 年她再次當選地方檢察官。

2010 年

賀錦麗成為第一位女性、第一位非裔美國人和第一位南亞裔美國人的身份擔任加州檢察長。

2012 年

賀錦麗為受到止贖危機影響的加州房主爭取 250 億美元和解方案。

2014 年

賀錦麗再次當選檢察長贏得超過 57% 的選票

2015 年

賀錦麗下令審查加州死刑的使用。

2016 年

賀錦麗贏得了芭芭拉 · 博克瑟留下的參議院席位，成為第一位印度裔美國人和第二位非裔美國女性在美國參議院任職。

2017 年

賀錦麗在幾個重要委員會任職，包括司法、國土安全和政府事務、預算和情報委員會。

2019 年

賀錦麗宣布參加民主黨總統提名，但在 12 月暫停了競選活動。

2020 年

拜登選擇賀錦麗作為他的競選搭檔，使她成為民主黨候選人票上的第一位非裔美國人和第一位南亞裔女性。

2021 年

賀錦麗宣誓就任美國第 49 任副總統，成為擔任該職務的第一位女性、第一位非裔和印度裔美國人。

賀錦麗的主要倡議

在任職美國副總統的將近四年內，賀錦麗提出的倡議包括新冠肺炎救濟、經濟復甦、刑事司法改革、移民問題，以及解決中美洲移民的根本原因等議題。她同時倡導投票權、種族平等、氣候變化行動和婦女權利。

鑒於賀錦麗個人經歷和政策立場，如果她贏得美國總統選舉，可能會影響以下幾個領域和市場：

清潔能源與綠色科技：

賀錦麗一直是氣候行動的強烈倡導者，她的團隊可能會增強綠色能源和技術行業的關注度。專門從事太陽能、風能和其他可持續能源的公司可能會因此受益。

醫療保健：

民主黨通常支持擴大醫療保健的覆蓋面。專注於創新治療的製藥和生物技術公司，以及關注公共衛生的醫療保健服務提供商，可能會受到更多政策支持。

科技監管：

在賀錦麗的領導下，大型科技公司可能面臨更多的監管和審查，這可能影響像 Facebook、Google 和 Amazon 這樣的巨頭。反壟斷行動或隱私法規可能會對這些股票產生影響。這跟目前民主黨的政策和賀錦麗本人深厚的地方法律監管背景相關。

金融業：

如果民主黨獲勝，美聯儲將可能逃過川普一直提出的央行改革，也就是說金融圈的穩定性會相對較高。雖然金融部門的監管也可能會加強，但獨立性或許能得到更好的保證。