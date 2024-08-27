輝達財報來襲：重回巔峰的最後一步？

鉅亨研報 2024-08-27 09:53

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輝達的財報在過去的幾個財報季已經成為美股財報的焦點時刻，尤其是對於在 AI 勢頭面臨重審的這個關鍵時期，輝達這份財報勢必將成為檢驗 AI 巨頭能否重返巔峰的重要答卷。

輝達財報日期

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輝達備受期待的 2024 年第二季度財報將於美國東部時間 8 月 28 日 盤後公佈。這份財報覆蓋的是截止 2024 年 7 月 28 日之前三個月的財務表現。

輝達財報預期

營收：285.44 億美元，預期同比去年同期增長 211.31%

每股收益（EPS）：0.64 美元

根據公司提供的指引，GAAP 和非 GAAP 標準的毛利率分別預計為 74.8% 和 75.5%，全年毛利率預計將保持在 70% 中段。

輝達財報主要關注點

輝達已經連續三個季度交出非常亮眼的財報，在推高股價的同時，也一次次推高了投資者的期待值。上一個季度輝達總營收創下 260 億美元的紀錄，同比去年同期增長 262%。其中數據中心業務季度收入創下 226 億美元的紀錄，較上季度增長 23%，同比增長 427%。

輝達第一季度財報

從公司表現方面，過去一年中，輝達在多個終端市場的需求顯著增加，包括數據中心和遊戲業務。尤其是在數據中心領域，由於全球企業對 AI 的大幅投入，包括亞馬遜、微軟和谷歌等科技巨頭越來越多地採用輝達芯片來處理其數據中心的 AI 工作負載，直接推動了輝達專業 GPU 的井噴式需求。

雖然從輝達角度並未出現這個趨勢放緩的跡象，但對於 AI 熱潮從七月開始出現了質疑的聲音，尤其是伴隨大科技股在 7 月財報的公佈，投資者似乎對於 AI 概念股前景的信心有所打折，主要的質疑點是如此大規模的投入是否能獲得足夠的回報。因此輝達即將公佈的這份財報無疑對於 AI 熱潮是否已經到頂是一個重要檢視。

除了面臨對整個 AI 板塊的信心挑戰之外，輝達還面臨著行業內日益加劇的競爭危機。

目前整個 AI 板塊整體都面臨供應鏈限制的問題，包括韓國的芯片廠商都坦言已經出現供不應求的狀況，但產能又受限於晶圓廠和組件的限制。另外一方面，輝達在 AI 芯片的領軍地位正在面臨來自 AMD 和 Intel 等美國芯片公司以及中國科技巨頭的虎視眈眈，此外大型科技公司和汽車公司也在開發自己的 AI 芯片希望能擺脫過度依賴輝達的不可操控性。這些挑戰雖然在目前似乎尚未能撼動輝達的寶座，但對於公司長期的利率潤前景仍然會造成挑戰。

輝達股票技術分析

截止 8 月 22 日，輝達股價今年以來的漲幅為 164%，雖然在 6 月到 8 月初曾經出現高達 35% 跌幅，但目前距離歷史高位僅有 7%。

從近期的走勢來看，130 美元的位置對本輪超過 40% 的反彈形成了壓力，這可能會成為下週財報的一個挑戰區間，如果財報能給投資者信心注入新的信心，股價有望突破該水平並重新回到 135-140 美元的前高區間。