風災後看屋 股災時看ETF 大跌時莫慌莫亂 用這招就對了

鉅亨研報 2024-08-05 12:35

日前凱米颱風襲台造成全台多處淹水災情新聞中，竟出現一則「預約房仲看屋爆滿」新聞，原來是聰明購屋族知道在風災過後約看，才能看出房屋問題。最近台股也鬧股災，你知道這時正是檢視台股 ETF 抗震抗跌的好時機嗎？

受到美國總統大選意外出現槍襲事件、美國聯準會（Fed）9 月降息機率大升、部分美國科技業財報不佳等問題衝擊，美股 7 月以來出現震盪，連帶擁有「先進製程世界第一強」台積電、基本面一片光明的台股也受波及，從 7 月 11 日 24,390.03 點收盤價拉回逾一成。

影響投資市場的因素眾多且瞬息萬變，短期間任何事情都可能發生，例如美國共和黨總統候選人川普突然遇襲，進而引發川普交易（Trump Trade）大行其道，改變原本事件發生前的股市運行軌道，成為近期漲多股市拉回的引信。短線引發的恐慌情緒常常讓投資人急著出場，但如果是在一個長線成長的市場，待在市場、按部就班分批布局，勝率絕對高過短線對賭的報酬率。

巴菲特十年之賭 淬鍊致勝密技

以股神巴菲特 2008 年公開與對沖基金的「十年之賭」為例，向來以選股精準聞名的股市僅以最簡單標準普爾（S&P） 500 的指數型基金跟對沖基金經理人比賽。2017 年，雙方競賽成績機揭曉，比賽開始後，對沖基金只在 2008 年金融海嘯時間贏過指數基金，後來每年都慘敗；標準普爾指數型基金在這段時間累積報酬率達 125.8%，年化報酬率 8.5%，而對沖基金的累積報酬率是 36.3%，年化報酬率 3.2%。

巴菲特在 2018 年《給股東的一封信》提到此事，說明當初下注的原因有二，一是為了慈是捐款，另一是為了宣傳信念：選擇幾乎沒有手續費的標準普爾 500 指數型基金，隨著時間推移，將會取得比大多數專業人士更好的回報。第二個原因對一般投資人來說，最重要的兩個關鍵字是「指數型基金」、 「時間」，選擇低成本的投資工具，並以時間來累積報酬。

投資 先求不傷身再講藥效

因此身處最近劇烈震盪的台股，投資人不應該被市場恐慌情緒左右，反而應該冷靜尋找適合的投資標的，到底有哪些標的可以抗股災。以巴菲特推薦的指數型基金 ETF 來說，對比近一周台股（2024/7/29~8/2）表現，集中市場加權指數單周下跌 2.18%，檢視台股市值型 ETF 同期間亦均為負報酬，規模最大的元大台灣 50（0050）跌幅為 2.4%，追蹤同一指數的富邦台 50（006208）跌幅略低，為 2.29%，但雙雙都跌得比大盤慘，再看看其他市值型 ETF，如兆豐藍籌 30（00690）、富邦臺灣中小（00733）分別跌 3.2%、4.88%，但也不乏打敗大盤的市值型 ETF，例如 FT 臺灣 Smart（00905）、永豐臺灣加權（006204）跌幅 2.11%，比大盤抗跌。

如果再看近半年 (2004/2/2~8/2) 表現，集中市場加權指數上漲 20.68% ，元大台灣 50（0050）、富邦台 50（006208）分別漲 29.31%、29.7%，兆豐藍籌 30（00690）漲 14.12% 遜於大盤，富邦臺灣中小（00733）竟然不漲反跌 9.76%，FT 臺灣 Smart（00905）則漲 21.8%，依然打敗大盤，可見 FT 臺灣 Smart（00905）追蹤指數設計有聰明追漲抗跌效果。

在股市多頭時，大家都想買最強一檔，但套句俗話：「吃藥，要先求不傷身，再講藥效。」面臨股市拉回或劇烈震盪時，挑選抗跌 ETF 才是王道。