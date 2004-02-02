search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
基金

風災後看屋 股災時看ETF 大跌時莫慌莫亂 用這招就對了

鉅亨研報 2024-08-05 12:35

cover image of news article
風災後看屋 股災時看ETF 大跌時莫慌莫亂 用這招就對了。(圖:shutterstock)

日前凱米颱風襲台造成全台多處淹水災情新聞中，竟出現一則「預約房仲看屋爆滿」新聞，原來是聰明購屋族知道在風災過後約看，才能看出房屋問題。最近台股也鬧股災，你知道這時正是檢視台股 ETF 抗震抗跌的好時機嗎？

受到美國總統大選意外出現槍襲事件、美國聯準會（Fed）9 月降息機率大升、部分美國科技業財報不佳等問題衝擊，美股 7 月以來出現震盪，連帶擁有「先進製程世界第一強」台積電、基本面一片光明的台股也受波及，從 7 月 11 日 24,390.03 點收盤價拉回逾一成。

影響投資市場的因素眾多且瞬息萬變，短期間任何事情都可能發生，例如美國共和黨總統候選人川普突然遇襲，進而引發川普交易Trump Trade大行其道，改變原本事件發生前的股市運行軌道，成為近期漲多股市拉回的引信。短線引發的恐慌情緒常常讓投資人急著出場，但如果是在一個長線成長的市場，待在市場、按部就班分批布局，勝率絕對高過短線對賭的報酬率。

巴菲特十年之賭　淬鍊致勝密技

以股神巴菲特 2008 年公開與對沖基金的「十年之賭」為例，向來以選股精準聞名的股市僅以最簡單標準普爾（S&P） 500 的指數型基金跟對沖基金經理人比賽。2017 年，雙方競賽成績機揭曉，比賽開始後，對沖基金只在 2008 年金融海嘯時間贏過指數基金，後來每年都慘敗；標準普爾指數型基金在這段時間累積報酬率達 125.8%，年化報酬率 8.5%，而對沖基金的累積報酬率是 36.3%，年化報酬率 3.2%。

巴菲特在 2018 年《給股東的一封信》提到此事，說明當初下注的原因有二，一是為了慈是捐款，另一是為了宣傳信念：選擇幾乎沒有手續費的標準普爾 500 指數型基金，隨著時間推移，將會取得比大多數專業人士更好的回報。第二個原因對一般投資人來說，最重要的兩個關鍵字是「指數型基金」、 「時間」，選擇低成本的投資工具，並以時間來累積報酬。

投資　先求不傷身再講藥效

因此身處最近劇烈震盪的台股，投資人不應該被市場恐慌情緒左右，反而應該冷靜尋找適合的投資標的，到底有哪些標的可以抗股災。以巴菲特推薦的指數型基金 ETF 來說，對比近一周台股（2024/7/29~8/2）表現，集中市場加權指數單周下跌 2.18%，檢視台股市值型 ETF 同期間亦均為負報酬，規模最大的元大台灣 50（0050）跌幅為 2.4%，追蹤同一指數的富邦台 50（006208）跌幅略低，為 2.29%，但雙雙都跌得比大盤慘，再看看其他市值型 ETF，如兆豐藍籌 30（00690）、富邦臺灣中小（00733）分別跌 3.2%、4.88%，但也不乏打敗大盤的市值型 ETF，例如 FT 臺灣 Smart（00905）、永豐臺灣加權（006204）跌幅 2.11%，比大盤抗跌。

如果再看近半年 (2004/2/2~8/2) 表現，集中市場加權指數上漲 20.68% ，元大台灣 50（0050）、富邦台 50（006208）分別漲 29.31%、29.7%，兆豐藍籌 30（00690）漲 14.12% 遜於大盤，富邦臺灣中小（00733）竟然不漲反跌 9.76%，FT 臺灣 Smart（00905）則漲 21.8%，依然打敗大盤，可見 FT 臺灣 Smart（00905）追蹤指數設計有聰明追漲抗跌效果。

在股市多頭時，大家都想買最強一檔，但套句俗話：「吃藥，要先求不傷身，再講藥效。」面臨股市拉回或劇烈震盪時，挑選抗跌 ETF 才是王道。

資料來源：CMoney 統計至2024/8/2
資料來源：CMoney 統計至 2024/8/2

 

文章標籤

趨勢分析富蘭克林華美台股台積電Smart ETFETF指數基金法人投信庫存鮑爾非農鴻海聯發科廣達台達電中華電日月光投控聯電華城奇鋐黃仁勳蘇姿丰外資新興市場美債CPIPMIESGPCEGDPEPS永續AI自駕車綠能財報利率殖利率通膨能源FOMC美元台幣美國日本中國歐洲晶片汽車FED理財iphone資安電子IT晶圓投資

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty