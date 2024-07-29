台股拉回沒在怕 定期定額沒在停的啦 等待進場好時機ETF撿便宜 兩大聰明原則

鉅亨研報 2024-07-29 10:27

台股今年上半年一路創新高，你是不是哀怨沒追到？最近台股拉回下探季線支撐，你卻怕了嗎？台股急漲後拉回修正，但內外資法人仍看好台股今年高點還沒到，專家表示，這時投資人應該「心頭抓乎定」，進場把握兩大簡單原則，一是選對一支台股 ETF，能幫你抓住趨勢，二是定期定額分散風險。

台股在 7 月 11 日創下 24,390 點歷史新高後，短短九個交易日急殺 2,271 點，在 26 日最低看到 21,964 點， 7 月 24 日到 25 日，台股連續兩日因颱風而休市，期間遭遇美股重挫，在 7 月 26 日開盤後展開暴力性補跌。

台股止跌訊號要用利空測試 基本面仍看好

台股基本面仍看好，尤其在台積電財報開出優於市場預期下，若你是看漲台股指數，想輕鬆參與台股，選擇市值型 ETF 是最簡單的方法。7 月 26 日台股加權指數跌幅 3.29%，以下列 5 檔市值型 ETF 交易量前三大為 0050、006208、00905，其中由 00905 表現相對抗跌。

目前全球投資都聚焦在 AI 趨勢上，影響籌碼混亂，雖然基本面看好，但短期內波動震盪程度仍具影響力，00905 於七月調整成分股，由 112 檔增加至 132 檔，其中權重增加前十大個股中，主要加碼 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金，減碼最多前十大主要為台積電為首的半導體產業。除了提高了個股的分散性，也順利在高檔進行部分投資部位的獲利了結，同時提前布局低基期的產業與個股，充分發揮的多因子選股的特性。

00905 追蹤特選 Smart 多因子指數，相較於簡單篩選市值、流動性的傳統做法，進化到五大步驟建立投資組合，從建立因子庫、因子回測、善用風險模型、因子權重配置、投資組合回測，層層把關，找出穩健又相對有潛力的成分股，可以幫投資人做到漲時重勢、跌時重質。

甜甜價再現 等待台股見底加碼好時機