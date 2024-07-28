巴黎把花都變「綠」都！史上最低碳奧運 打造60億歐元氣候商機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-28 09:40

第 33 屆夏季奧運已於法國巴黎登場，是巴黎相隔 100 年第 3 度舉辦，努力打造綠色奧運，碳排放是近幾屆奧運平均碳當量的一半不到，並創下奧運史上興建最少新場館紀錄，經濟效益將超過 60 億歐元。在各國也將加速脫碳並創造淨零轉型商機，富蘭克林證券投顧建議：將全球氣候變遷股票型基金納入長期核心配置，透過分批加碼或定期定額策略掌握氣候商機。

富蘭克林證券投顧表示，除了精彩賽事讓全球觀眾引頸期盼，在全球面臨極端氣候威脅的當下，巴黎奧運也化身對抗全球暖化的舞臺，積極展現呼應「巴黎協定」減碳目標及對永續發展的企圖心。

本次巴黎奧運碳足跡預計為 158 萬噸二氧化碳當量，將是近幾屆奧運平均 350 萬噸二氧化碳當量的一半不到，其中 95% 賽事在既有場地舉辦，將創下奧運史上興建最少新場館的紀錄。此外，主辦城市巴黎藉由塞納河水道整治工程，首次將 7/26 舉行的奧運開幕式搬到戶外舉行，超過百艘遊船將載著世界各國運動員代表團沿著 6 公里的塞納河航行進場，塞納河水道整治工程是巴黎提升氣候韌性的城市規劃之一。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金主要持股 - 法國聖戈班，是本屆巴黎奧運永續建築解決方案合作夥伴之一，響應巴黎奧運的永續使命，聖戈班在巴黎拉德芳斯濱海藝術中心建造聖戈班滑板公園 (Saint-Gobain Skate Game)，是全球第一個採用 3D 列印混凝土模組的環保滑板公園。聖戈班是全球最大的玻璃及建築材料製造商，在歐洲轎車汽車安全玻璃市占率達 50%，提供全球客戶優質的低碳排玻璃與建築材料解決方案，承諾 2050 年達到碳中和目標，2018 年啟動 Transform & Grow 轉型計畫迄今，營收穩健增長 15%，2021 年~ 2023 年股東回報平均每年成長 13%、每股現金股利平均成長 21%，優異的經營成效推升公司 5 年股價累積漲幅達 138%，優於同期間彭博歐洲建材指數上漲 50% 的表現 (彭博資訊，原幣計價至 2024/6/30)。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格 · 卡麥隆 (Craig Cameron) 表示，訴求綠色永續的巴黎奧運為國際運動賽事建立一個重要里程碑，顯示應對氣候變遷是大家共同的使命。儘管近期市場擔心美國前總統川普勝選將不利乾淨能源產業發展，導致氣候變遷股票近期承壓較重，但選舉僅為一時，選後的政策方向仍將回歸對國家經濟發展的實質效益及產業基本面。

著眼於目前太陽能及離岸發電成本已跟傳統化石燃料發電相當，甚至還更便宜，加上太陽能及風力發電領域對美國就業和經濟的影響巨大，預期這兩個次產業受到美國政策變化的潛在影響將相對較小。根據經驗，當多數投資人聚焦於短線因素導致市場出現非理性賣壓的價格錯置，反倒提供主動式投資者擇優布局機會，看好脫碳和去全球化兩大趨勢，並將從中發掘可優先受惠的標的。