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含積ETF今日除息 00905再爆量股民喊上車

鉅亨研報 2024-07-16 15:42

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含積ETF今日除息 00905再爆量股民喊上車。(圖:shutterstock)

今日 (7/16) 進入 ETF 除息日，由於台積電法說會將於 7/18 登場，外界紛紛看好台積電下半年持續火熱，也帶動相關 ETF 在配息後將看好可在短期內填息成功。而過往 ETF 配息後都是投資人看重逢低加碼的時機點，以目前 AI 風潮持續帶動台股供應鏈上揚情況下，市值型 ETF 除了填息外，更有機會再創高峰，此時入場不外乎是個好時機。

以今日 (7/16) 除息盤後來看，市值型與高股息 ETF 表現，有含積量的 ETF 如：00692 富邦公司治理，收盤價格為 46.08 元，交易量五千五百張。而高股息首次配息如：00934 中信成長高股息，收盤價為 20.45 元，交易量七萬一千張。值得注意的是市值型 ETF FT 臺灣 Smart(00905)再次爆天量，以五萬九千多張交易數站上本日市值型 ETF 交易量冠軍，由於近期交易量持續高漲，也引發股民相關熱議，如：「我等收斂溢價再買進」、「拉回就是給上車！他現在是全數 ETF 最夯！」、「天啊怎麼暴跌」、「昨天溢價 3.45%，今天又除息日，溢價回檔很正常」、「現在已拉回合理價格，都可以努力加碼」等言論，更有股民貼出 00905 以費率 10% 出借成功的券商簡訊截圖。00905 今日 (7/16) 收盤價為 14.38 元，上一次填息天數為 28 天。

7 月 ETF 除息秀太熱， 006208、00936、00905、00735 四檔 ETF 皆宣布暫停初級市場申購過，截至 7/16，折溢價幅度依序為 0.81%、0.33%、0.77%、2.54%；法人表示，台股 ETF 雖無額度上限，但部分投信業者可能配息金額不足，若大量股民湧入申購可能導致配發金額被稀釋，進而產生溢價，投資人在進場時應當留意溢價收斂的後座力，下表則列出前次配息的填息天數供投資人參考。

台股今年漲幅驚人，上市櫃企業市值合計突破 80 兆台幣，超越德國與南韓，已擠進全球前 10 名。拜 AI 趨勢所賜，台股將會在這波浪潮中持續受惠，市值型與科技型的 ETF 不斷上漲，短線上來看確實有過熱跡象，或許會有修正風險，但存股看的是長期有紀律的投入，建議投資人在投資時除了選擇適合的投資標的外，也應適當留意對應的投資風險。

資料來源：Cmoney
資料來源：Cmoney

 

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