6月定期定額基金仍由科技主題稱霸 這檔海外型逆勢奪成長王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-16 12:39

科技股持續領漲全球股市，根據投信投顧公會統計，6 月全市場定期定額扣款金額增加 2.07% 至 46 億元，而前十大定期定額熱門基金中，統一全球新科技基金扣款金額大增 16.41%，不僅是金額增幅及增額冠軍，還是唯一一檔海外股票型基金，其餘皆為台股基金。

台股電子指數 6 月大漲 12.12%，創 2022 年 11 月以來最高單月漲幅；美股尖牙股 FANG+ 指數 6 月漲幅也達到 9.56%，推升美股持續創下歷史新高，多頭行情帶動長線投資人錢進股市。

根據 CMoney 數據，6 月定期定額扣款排名前十大基金，總扣款金額增加 2730 萬至 11.44 億元，有超過 4 成的增額，是由統一全球新科技基金貢獻。

除此之外，榜上有 7 檔台股基金定期定額金額較上月成長，半數為統一投信基金。第一名為統一全球新科技，統一奔騰排名第三，統一大滿貫第五，統一全天候列第七，皆呈正成長。

此外，安聯投信也有 3 檔基金擠進前十名，正成長為安聯台灣科技，增幅 2.09%；國泰中小成長以增幅 8.28% 登上第二名；野村優質基金則為第六名，增幅 1.31%。除統一全球新科技外，第二至九名皆為台股基金。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，上周道瓊指數再創歷史新高，顯示股市上漲動能已明顯從科技股向外擴散，有利多頭行情延續。目前美國總統大選的不確定性對股市影響不大，市場重心仍為最新公布的美股財報及展望。產業方面，看好 AI 伺服器、散熱、ODM 及資料中心相關基礎設施等類股。