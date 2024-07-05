台股6月寫下地表最強股市 手上沒這類ETF就輸了 Smart投資術 帶你跟上台股漲升大潮

鉅亨研報 2024-07-05 10:27

台股 6 月飆漲 1,858 點，漲幅達 8.7%，寫下史上最強 6 月紀錄，更打敗那斯達克、費城半導體指數等主要股市，拿下地表最強股市寶座，如果你手中 ETF 沒有市值型 ETF，你的績效就輸了。

近幾年來高股息 ETF 人氣強滾滾，總規模已緊逼 1.5 兆元大關，不過，對比台股今年 6 月大漲 8.7%、上半年強漲 28.45%，高股息 ETF 績效差強人意，以上半年漲幅最多的一檔（富邦特選高股息）為例，6 月漲幅僅 3.39% 不到台股一半，而上半年漲 21.62%，雖也繳出正報酬，但遠遜於大盤表現。

相較之下，去年聲量略低於高股息 ETF 的市值型 ETF 今年來出頭天。市值型 ETF 今年上半年漲幅前五強，包括 FT 臺灣 Smart（00905）、元大 MSCI 台灣、富邦摩台、富邦台 50、元大台灣 50 等，6 月漲幅介於 10.77%~12.31%，上半年漲幅 35.27%~36.65%，統統打敗大盤。

再評價大潮 台股動能強

訴求防禦、小確幸的高股息 ETF，與強調積極、挑戰高資本利得的市值型 ETF 之所以產生如此差異，主因台股出現一場再評價 (Re-rating) 大潮，而背後推動的是新科技浪潮。這波新科技就是人工智慧（AI），帶動全球進入第四波工業革命，去年上半年台股 AI 概念股曾跟著領頭羊輝達（NIVIDA）上漲，但當時市場還不太確定能否在應用面落實，部分 AI 概念股股價拉回，但隨著亞馬遜 AWS、微軟、Google、Meta 等全球四大雲端服務供應商（CSP）積極加大 AI 投資力道，今年資本支出合計可望逾 1,700 億美元，年增率超過 21%，AI 概念股的展望獲得認同，本益比紛紛拉高。

「你能想像股本 2,593.5 億元的台積電，股價居然快要 1,000 元嗎？」AI 催動的台灣科技股再評價大潮，連跑科技產業新聞數十年的媒體也不敢置信。據統計，台積電在 2011 年至 2019 年期間年化報酬率 18%，九年間累積漲 216%，但隨著 2020 年新冠疫情來臨出現斷鏈危機、疫情結束後又出現 AI 需求強勁，到今年 6 月底，台積電股價收在 966 元，較 2019 年底的 331 元，短短三年半，便翻了近兩翻，尤其光是 6 月大漲 17.66%，意味成分股沒有台積電的台股 ETF，不可能漲贏大盤。

高股息 ETF 成分股都沒有台積電，是本波漲幅落後的原因；有台積電的 ETF 大多集中在市值型、科技型 ETF。以市值型的 FT 臺灣 Smart ETF 為例，台股市值前 1% 大的個股是當然成分股，身為台股市值王的台積電因而成為 Smart ETF 占比最高的成分股，達 30%，自然股價跟著水漲船高，今年上半年大漲 35.27%。

投資聰明術 Smart 拉高報酬

股市有句老話：「漲時重勢，跌時重質。」多頭時要追成長，擴大戰果才有好收成。如同台積電，獲利與價格動能的強化，就是股價加速上漲關鍵。而同樣是市值型 ETF，其實隨著時間演變，新一代市值型為超越老 ETF，紛紛加掛新篩選指標，因此可分為純市值型、ESG 型、Smart beta 型，當中又以 Smart beta 型因為多元因子選股，更可以挑選出高品質、高動能、高價值的個股。

以今年上半年報酬率在 Smart beta 型中居冠的 FT 臺灣 Smart ETF 為例，追蹤台灣指數公司編製的「臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數」，以市值大的上市公司為母體，透過價值、品質、動能因子計算「多因子分數」，最終參考加權指數權重及因子分數權重進行配置，成分檔數不固定。品質因子主要針對財務指標，例如股東權益報酬率等；價值因子主要針對個股息收表現評估；動能因子則是股價動能評估。