定期定額首選創新科技，回測5年勝出大盤2.5倍

隨著台股站上萬七，拜習會、藍白合、緩解地緣政治風險之預期，加上通膨數據放緩，市場預料聯準會 12 月將維持利率不變，本週 (11/21) 輝達也將公布財報，若展望正向，創新科技、AI 相關產業及邊緣 AI 展望佳，可續留意。野村臺灣創新科技 50 ETF(代號：00935)，11/1 掛牌以來履創新高， 11/21 以 16.41 元作收，漲幅高達 10.3%，印證 00935 在多頭時期漲勢強悍。野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君指出，統計 2016 年以來台股表現，擁有電子旺季加持的 Q4 和財測利多行情的 Q1 表現最為出色，平均漲幅分別達 1.86% 及 4.86%，而 00935 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」平均漲幅高達 2.82% 及 8.07%，展現多頭爆發力。此外，00935 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」近 5 年累積報酬率高達 197.9%*，表現也優於台灣各主要指數，多頭年皆排名第一，加上每半年配發股利，適合做中長期配置標的。(* 資料來源：Bloomberg；資料日期：2018/10/31~2023/10/31。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。) 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測

AI PC 將是 2024 年全球 PC 產業的重頭戲之一，有望刺激相關台廠 AI 供應鏈新一波出貨動能，至於 PC、NB 方面，2024 年在 AI 從雲端轉向邊緣 AI 的驅動下，華碩 PC 庫存已趨近於正常水位，營運有望回溫，2024 年有望受惠於 AI PC 帶動的硬體升級趨勢，加上伺服器業務己取得多項 Nvidia Al 伺服器產品認證供應商，發展趨勢正向，預計 2023 下半年和 2024 年將進入伺服器更換周期，整體需求有望增加。大摩預估，iPhone 新機出貨量有望轉強，手機景氣表現有望回春，在台供應鏈，iPhone 15 之 UWB 晶片規格升級和 iPhone 16 有望導入 Wi-Fi7 將帶動石英元件部分料號規格提高，iPhone 供貨比重將進一步提高，此外，晶技的 Al 伺服器之 400G/800G 光模組巳開始小量出貨插動式石英震盪器，2024 年出貨量可望將翻倍成長。

台灣號稱科技島，除了經濟發展高度倚賴科技業之外，股市也深深受到科技股影響，從指數的產業分布來看，光是半導體 + 電子零組件產業，佔台股權重就高達 45%，若再加上 2023 年 AI 趨勢所帶領的電腦及週邊設備產業，三者佔台股權重高達 52.18%，可以說近年來台股能夠不斷創新高，科技股的貢獻絕對功不可沒。而若是想要參與台股的漲勢、最大化投資效率，但又不想承擔太多風險，想用小錢就能買到多檔優質科技股的話，00935 野村台灣創新科技 50ETF 絕對是投資人最好的選擇。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，過去五年 (截至 11/17) 雖然發生了美中貿易戰、Covid-19 等重大利空，但隨著科技不斷演變創新，台股仍迎來百年難得的多頭行情。在這段期間內，若是透過定期定額投資加權指數(含息)，年化報酬率為 4.25%，其實表現已是相當不錯，定期定額投資台灣電子指數(含息)，年化報酬率為 5.37%，表現也更上層樓。然而加權指數畢竟會有金融股、週期循環股的部位，會受到景氣循環的影響，長期表現不如科技股，而電子類指數也因為指數成立較早，容易選到過時或較不受惠當下科技趨勢的科技標的。相比之下，00935 透過研發費用篩選，更注重科技趨勢下股價未來的成長性，以「臺灣創新科技 50 指數」回測五年定期定額表現，年化報酬率為 10.53%，報酬率是加權指數的 2.48 倍，完美展現出多頭時超漲的特性。

定期定額首選創新科技，回測 5 年勝出大盤 2.5 倍

資料來源：臺灣指數公司，野村投信整理；資料日期：2018/11/17~2023/11/17。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測

黃宏治指出，00935 野村台灣創新科技 50ETF，其追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，鎖定了台灣最強的科技產業，並從半導體、AI、電動車等多項最具成長潛力的創新科技主題篩選成分股，成分股以臺灣上市上櫃普通股為母體，篩選出符合營收、流動性、市值規模及 ESG 資訊揭露等標準，並首度使用「研發創新」為篩選原則之一、能率先掌握新科技浪潮下的投資機會。指數精神著重在「研發創新」，搭配股價動能及獲利能力等指標，再挑選出 50 檔股票，其中獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差 25% 及小於 2%」更是直指科技股的核心，由於科技進展，產業結構創新的速度越來越快，研發費用支出占營收的比重相對較高的公司，更有機會轉化為營收盈餘逐年成長的養分，股價爆發力及長期上漲的潛力也較高，在台灣以創新科技為主軸的產業結構下，這類型的公司才能長期吸引資金不斷流入。在 00935 成分股中，研發費用占營收比重最高的前三者分別是：瑞昱 (2379-TW) 的 26.9%、力旺 (3529-TW) 的 26.3% 以及祥碩 (5269-TW) 的 21.7%，這三檔個股過去三年平均研發費用占營收比重分別是 26.0%、29.7% 以及 17.0%，遠高於全體上市櫃公司及電子產業。這三家公司在 2023 年也繳出了亮眼的股價表現，分別上漲了 49.5%、85.4% 及 127.6%，由此可見研發投入愈高的公司，或許短期之內股價不一定會反映，然而一旦新科技趨勢來臨時，股價更有表現的機會。

股票 今年以來

研發費用占營收比重 過去三年

平均研發費用占營收比重 今年以來漲幅

(截至 2023/11/7) 2379 瑞昱 26.9% 26.0% 49.5% 3529 力旺 26.3% 29.7% 85.4% 5269 祥碩 21.7% 17.0% 127.6%

資料來源：CMONEY，野村投信整理；資料日期：截至 2023/11/7

展望未來，林怡君表示，我們看到諸多利空皆出現曙光，包括美國通膨下滑趨勢明確、聯準會升息循環接近尾聲，對科技股而言絕對是重要的利多，而 AI 趨勢仍未改變，科技巨頭（微軟、亞馬遜及字母）上修 2024 年資本支出總額，同時 Nvidia、AMD、微軟也釋出新款 AI 晶片，台灣相關供應鏈將持續受惠。短期內拜習會後美中雙方關係和緩，台海危機的擔憂緩解，外資上周 (11/13-11/17) 單周大買新台幣 1200 億元，有助於台股維持多頭格局並挑戰前高。而從過往經驗來看，12 月外資持續買超機率大，加上過年紅包及選舉行情加持，林怡君對於台股依然保持樂觀看法，看好 2024、2025 年創新科技的未來成長性，建議投資人啟動定期存股計劃作中長期布局，順勢掌握未來創新科技趨勢財。

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