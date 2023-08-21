印度崛起！官方給力，印度邁入黃金十年前景看好

印度總理莫迪在印度獨立節 (8 月 15 日) 宣布，政府將推出親民貸款方案，讓都市貧民可以買到屬於自己的房屋，同時也會推出 1500 億盧比（約新台幣 575 億元）工匠培訓計畫，協助鄉村地區傳統工匠提升產品品質及拓展銷路，提出「改革、履行、轉變」（Reform, Perform, Transform）。近 5 年印度有 1 億 3500 萬人脫貧，順利成為新中產階級，莫迪亦對中產階級施行減稅。政策支持加上人口紅利，印度股市長期前景看俏！
過去在印度總理莫迪的「印度製造」計畫下，手機產量突破 20 億支大關，截至 2022 年底，年複合成長率達到 23%。除了受到政府推動，加上印度內部的巨量需求，印度也因此成為全球第二大手機生產國，現在也有越來越多的企業在印度設立手機與相關零組件產線，帶動印度當地投資成長及就業機會增加，印度政府也打算再進一步讓印度成為半導體製造與出口中心。日前印度政府宣布開始限制未取得執照的廠商，不得進口 PC、筆電和平板，先前是用 PLI（Production Linked Incentives）的方式，現在則是限制進口，將 PC 相關製造移到印度生產，此舉將加速國際巨擘大廠布局設廠印度，預料中國加一 (China Plus One) 的供應鏈轉移，可望推升印度超越中國，未來成長空間龐大。
印度股市表現氣勢如虹，2019 年以來每年均為正報酬 (2019~2023)。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，印股擁有大量人口紅利、政策支持、經濟動能強勁等基本面利基，加上印度市場與成熟股市相關性較低，後市續航力十足、凌厲走勢有基本面支撐。高盛預估，印度股市 2023、2024 年 EPS 成長率分別可達 18％、17％，其中非必需消費受惠內需復甦，今年預估年增率達 64％。印度政府在 2023 年 2 月公布最新財年預算案，主要政策方向，包含：
- 提升政府支出與資本支出，引導內需及經濟成長，讓資金發揮更大作用。
- 新預算案將新創事業免稅優惠之適用資格延長，由原本設立年度起 7 年內延長至設立年度起 10 年內，獎勵企業創新。
- 整合財政預算與政府赤字。
- 持續聚焦於基礎建設的資本支出與數位基礎建設，落實全方位政策實用性。
印度政府持續支持私人企業投資，維持製造業資本支出 15% 的低稅收比率，在政策紅利的驅動下，促使經濟生產活動與消費維持強勁，過去 5 年印度消費占 GDP 比重超過 6 成，以內需市場為主的印度，今年經濟預估依舊可維持將 6% 高成長。此外，國際貨幣基金（IMF）將印度成長率仍維持主要經濟體的首位，顯示印度成長動能依舊獨占鰲頭！
印度新預算政策 如虎添翼
根據聯合國的統計，印度人口已經在 2023 年 4 月達到 14.26 億人，正式超越中國，成為全球人口第一大國。張繼文指出，世界上 25 歲以下的人口，有 1／5 來自印度，印度人口年齡在 25 歲以下，占全印度口 47%，擁有龐大人口紅利的印度，加上年輕化的優勢下，將帶動印度長線經濟及消費成長力道，當地內需市場更是不容小覷，加上印度有望成為繼中國之後的下一個世界工廠，印度股市長期投資魅力值得期待。
內需市場為印度經濟的護身符
張繼文進一步表示，印度央行公布 2022 年度 GDP 年增率達 7.2%，成長優於市場預期 6.5%，目前印度人均 GDP 約 2500 美元，不到中國的五分之一，加上印度預算案利多與中國加 1(China Plus One)持續延燒，全球供應鏈移轉、經濟結構的重組、企業獲利表現強勁、龐大人口紅利、消費升級、吸引外資回流，提供「印度崛起」的股市表現。建議投資人視己身風險承受度，單筆搭配定期定額長期布局投資印度，利用印度其與全球低相關係數分散風險，參與長線高速成長行情。「野村基金 (愛爾蘭系列) 印度領先股票基金」經理人 Vipul Mehta，2004 年加入野村 (愛爾蘭) 資產管理團隊，自本基金 2007 年成立以來即擔任本檔基金經理人迄今，業界資歷長達 30 年，同時也是亞太區的投資長，基金管理團隊來自於印度，能真正深入了解印度當地文化與企業動向，透過在地觀點，透過由下而上的研究，實際訪查企業，擅長掌握印度優質個股潛力及趨勢，追求長期資本成長機會，成為投資人投資印度的堅強後盾。(資料來源： NAM、野村投信整理；資料日期：2023/7/31)
野村基金 (愛爾蘭系列)- 印度領先股票基金績效
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累積報酬 (%)
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3 個月
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6 個月
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今年以來
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1 年
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2 年
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3 年
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5 年
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自成立日
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I 股美元
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15.42
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15.63
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12.93
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12.56
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8.71
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75.24
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72.99
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92.19
資料來源：Lipper, 以美元計價，資料日期：2023/07/31 (成立至今績效以 I 股美元成立日期 2017/2/28 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。
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