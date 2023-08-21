〈走進中國〉印度不再從中國進口手機 每年1.8億支訂單飛了

一部 iPhone 手機的誕生，過去往往經歷著這樣的一個過程：在蘋果美國總部設計，採用美國晶片廠商提供的手機主晶片以及日本、南韓提供的螢幕等關鍵器件，再由中國廠商供應其餘零件，最後在河南鄭州鴻海 (2317-TW) 工廠組裝，空運至全球各地。

據《第一財經》報導，作為蘋果 (AAPL-US) 全球最大的生產基地，中國組裝生產了全球九成以上 iPhone。Counterpoint 的數據顯示，2022 年蘋果手機生產組裝中，中國市場的比率為 96%，印度約佔 4%。

不過，從去年 9 月開始，越來越多消費者發現，買到的 iPhone 14 系列包裝盒上印著「Assembled in India」的字樣。

Assembled in India

中國的手機製造商小米 (01810-HK) 、OPPO 及 vivo 都已經在印度生產，三星也能在印度製造所有旗艦手機。Counterpoint 高級分析師 Shilpi Jain 表示，印度政府正在推動智慧手機製造商增加本地價值，包括製造本地化。

過去十年間，這種趨勢顛覆了中國和印度的手機貿易格局。印度海關統計數據顯示，印度手機進口量已經從 2014 年的 2 億支降至 2022 年的 377 萬部，萎縮逾 98%，自中國的進口量更從 1.79 億支降至 219 萬支。

這些證據顯示，至少在手機整機製造環節，印度已經基本實現手機自給自足。

手機製造向印度轉移的趨勢沒停止

蘋果執行長庫克在財報中曾多次強調對印度市場的重視，並將其視為下一個促進蘋果成長的主要市場，甚至是最重要的市場之一。

今年 3 月，一張鴻海董事長劉揚偉與印度總理莫迪握手的照片在海外社交媒體傳播，劉揚偉在印度的行程則被外界解讀為鴻海加碼印度投資的信號，包括擴廠、興建晶片封裝設施。

雖然鴻海隨後否認市場傳聞，但有消息稱，鴻海將於 2024 年 4 月開始在印度南部卡納塔克邦生產最新款 iPhone。卡納塔克邦政府表示，該項目價值 1,300 億盧比（15.9 億美元），預估將創造約 5 萬個就業機會。

除了蘋果以外，小米、OPPO 及 vivo 等手機廠商均在印度實現本土製造。

Shilpi Jain 表示，小米最近還與 Dixon 合作，增強在印度的手機製造能力，vivo 則計劃年底前在印度強化生產能力。

不過，研究機構 Omdia Display 分析師郭子驕認為：「零部件作為資本和技術密集型的產業，目前中國佔蘋果零部件的生產比重仍然相當大，全球還沒有地方可以在短期內承接大規模的轉移。」

短期來看，印度難以複製中國製造經驗。

「剛開始投產的時候，印度工廠的生產效率只有中國的 60%。」一位曾經為小米做海外代工的企業負責人表示，技術工作仍需要靠中國工人手把手教會印度本地工人，而且不太願意加班，周日需要休息，這一點和中國不太一樣。

此外，上游供應鏈也有待完善。除了供應鏈生態外，完善配套設施，包括公路、鐵路、電、水等，印度需要巨額投資。未來 10 年印度基建缺口大概有 1 兆美元，這些錢需要從海外市場吸納。

「總不能缺個什麼零配件還要等上一個月才組裝，完全實現印度的本地化製造仍需要時間。」上述人士稱。