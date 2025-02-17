川普、DeepSeek攪亂台股新春行情？ 專家：農曆新春開盤月是布局良機，買進持有「這主題」帶勁
鉅亨研報 2025-02-17 11:34
國際股市利空消息頻傳，包括 DeepSeek 問世、美國正式與多國開打新一輪貿易戰等，一度引發 AI 科技股重挫、全球股市震盪加劇，市場擔憂衝突再起，投資氛圍謹慎，而川普關稅戰所帶來的風險，造成美股主要指數的震盪，雖然加權指數已填補 2 月 3 日的跳空下跌缺口，然而整體台股尚未脱離區間整理型態，展望後市，台股反彈力道能否持續？如何布局勝率潛力較佳？
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) 經理人林怡君分析表示，根據統計，自 2018 年 2 月 8 日美中貿易戰正式開打以來，若在農曆新春開盤後買進台股並持有半年，平均表現佳且正報酬勝率達 85%。以加權指數為例，台股農曆新春開盤當月底進場並持有 6 個月，平均總報酬為 8.25%，其中除了 2022 年 2 月受到俄烏戰爭與聯準會強升息影響而下跌，其餘年度期間均為上漲的正報酬。若以電子類股指數來看，倘若上述情境進場，之後 6 個月平均漲幅則達 9.88% 同為正報酬，表現比大盤更具上漲動能。然若進一步聚焦創新科技相關族群，例如：「臺灣創新科技 50 指數」在台股農曆新春開盤當月底進場並持有 6 個月，平均報酬表現更來到 11.04%，後續成長動能更勝過大盤與一般電子股，且同為正報酬。林怡君提醒投資人，投資首重風險，因此首先必須衡量自身可承受的風險程度，因為過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表基金之績效表現。
林怡君指出，台股長期趨勢仍處向上優勢，即便是 2018 年貿易戰開打至今，全球股市乃至於台股仍不斷創新高，回頭來看消息面利空往往是絕佳買點。以當前來看，台股新春開局恰逢震盪走勢，反而是台灣科技股中長期投資人撿便宜的好時機，因為川普近期的貿易關稅計畫其實早在競選期間就被市場預期、並非新聞，且值得留意的是，與過往 1.0 時期「反覆放話、迅速執行」最大不同在於，本次川普關稅 2.0 則是「迅速宣布、緩慢執行」，例如近期對墨西哥與加拿大迅速宣布關稅、但又隨即進入協商並暫停執行，因此儘管川普週五又放話出招，後續對於市場實質衝擊有機會小於預期。當前既開放又低成本的 DeepSeek 撼動全球，DeepSeek 最新的 AI 模型和聊天機器人效能與美國最頂尖 AI 產品相當，擾亂原有市場對 AI 基礎建設投資的展望，儘管目前各方論戰不斷，但可確定的是 AI 技術的普及更有助於擴大整體應用層面，並且帶動相關商機，台廠相關供應鏈中，具備關鍵零組件生產能力、且有完整解決方案的公司，將可望受惠。
展望未來，野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，中美雙方 AI 競賽將逐步白熱化，如同過去 Linux 及 Windows 各有不同的套路及迭代更新，並被開枝散葉廣泛被應用在不同領域，以終為始，兩者最終一定會並存，如同 Linux 跟 Windows 各自找到擅長領域，Windows 普及化廣被大眾使用，而 Linux 常被運用在商業場合或開發社群， AI 就像生命一樣，自己終究會找出路向陽綻放。張繼文進一步指出，DeepSeek 開啟低成本模型新時代，未來歐美巨頭將出現更多似類模型，加速 AI 實現生活化，另一方面，目前 AI 與相關科技題材除了上游半導體等硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他周邊供應鏈廠商，而其他科技商機更包含 AI App、機器人、自駕車、5G 物連網 (IoT) 技術、甚至低軌衛星等，未來 AI 競賽局勢無論如何變化，台廠供應鏈必定有其一席之地。
IDC 報告指出，2025 年全球企業在 AI 支出將達到 2,270 億元，預計 2030 年超過 19.9 兆美元，顯示 AI 經濟的快速崛起，短期即便因 DeepSeek 強力震撼市場而削弱市場對未來 AI 硬體需求的預期，然而科技巨頭皆表示持續看好 AI 未來發展與應用場景的滲透及無限商機。張繼文指出，投資聚焦在尖端的「創新科技」主題可謂讓投資百花齊放；此外，每年 5-8 月更有台股獨特的除權息旺季，屆時的資金行情更值得期待。因此，中長期欲加碼台股、尤其是科技股的投資人，不妨趁每年新春開盤當月底前陸續「下好離手」，尤其把握震盪盤勢創造的撿便宜好時機，靜待夏末秋初的豐收機會。
提醒投資人，ETF 價格會受到市場行情變動影響，ETF 投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF 價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資 ETF 除要瞭解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為被動式管理之基金，自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。投資人可至經理公司網站 ( www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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