〈走進中國〉大S離世，今後，麻六記的酸辣粉不好賣了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-17 07:30

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大 S 離世後，汪小菲和母親張蘭在網上的所作所為，令無數人驚呆了。

在外界看來，每一次衝突，張蘭都賺足了流量。大 S 離世之後亦是如此。這也是張蘭抖音賬號被封的導火線。

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據《財經天下》報導，張蘭汪小菲抖音賬號被封，將會引發一連串連鎖效應。首當其衝的是，直接影響麻六記的業務。有媒體形容：「麻六記的天塌了一半。」

2 月 7 日，憤怒的網友衝向麻六記品牌直播間，有的網友在直播間拍了退，退了再拍。有的是上了連結，迅速搶完，都是待支付。

「太難了，直播那麼多年從來沒有遇到這種事，拍 40 單有 38 單待付款。直播半天了，也沒有賣多少單出去。」麻六記主播稱。

網友甚至勸麻六記主播：

「快下班吧！」

「換工作吧！」

面對抖音直播間被封，張蘭在接受媒體採訪時稱，這將會影響企業 8,000 名員工背後 8,000 個家庭。

由此可見，張蘭恐怕心中有數：麻六記無論是早期出圈，還是後來大火，都仰仗於線上直播間的流量。而絕大多數流量，是從汪小菲和大 S 的離婚風波延伸而來。

接下來，沒了抖音引流的電商平台，張蘭和汪小菲的日子並不好過。畢竟，如麻六記執行長安勇所說，麻六記的線上業務營收，是線下門市營收的 3～5 倍。換言之，線下門市佔整體業務的比重相對較小。

從目前來看，麻六記擁有俏江南原班人馬，且創始人擁有多年餐飲經驗，線下實體店也憑藉招牌菜品，如毛血旺、辣子雞等，吸引眾多食客。但麻六記的競爭者太多了。

此外，在川味賽道裡，麻六記還有太二、魚你在一起等酸菜魚品牌，馬路邊邊、鋼管五廠小郡肝等串串品牌，以及大龍燚、小龍坎等火鍋品牌夾擊。

麻六記也面臨一些負面評價，部分消費者認為酸辣粉價格高、油膩，不如當地小吃美味。2023 年《中國食品安全報》發布的 315 特別報導中，點名麻六記酸辣粉裡添加了銨明礬。

該篇報導提到，過量攝入銨明礬影響人體對鐵、鈣等成分的吸收。這給麻六記酸辣粉的口碑，蒙上了一層陰影。

事實上，張蘭直播間被封，也會影響麻六記代工企業。

《成都商報》曾報導，目前麻六記線上銷售的產品基本為代工生產。比如麻六記牛肉辣醬的代工廠，是四川飯掃光食品集團；火鍋底料選擇了四川天廚食品公司代工。