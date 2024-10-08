【一分鐘看圖論市】美國9月非農數據遠優於預期
鉅亨研報 2024-10-08 08:34
就業數據強彈，降息步伐持續觀察
美國 9 月非農新增人口遠高於預期，失業率降至 4.1% 且低於預期的 4.2%，整體就業報告回溫。此外平均時薪的月增率 0.4% 不僅高於預期，前值也上修至強勁的 0.5%，數據公布後期貨市場對聯準會今年剩下兩次會議的降息幅度預期，由 3~4 碼大幅降至 2 碼。
石破茂意外當選，政策走向仍待觀察
- 市場對日本政策不確定的恐慌情緒擴散，致使日股跳水、匯率狂升，不過石破茂最新的對外訪談強調在日本景氣必須持續脫離通縮的前提下，貨幣政策正常化才能持續推行，不認為現在處於可追加升息的環境，立場由鷹轉鴿，有意安撫市場擔憂情緒。
- 石破茂將解散眾議院並提前舉行大選，後續觀察重點：1) 石破茂的政策細節，儘管最初的市場反應負面，但細節公布後，市場將重新評估他的新政策如何影響日本經濟與金融市場發展 2) 石破茂新政府的政策能否獲得廣泛民意支持。
全球金融市場重點回顧 (9/28~10/4)
【成熟市場】
- 美國 9 月非農數據遠優於預期，就業人數回歸安全水位
- 美國 9 月非農新增就業 25.4 萬人，更罕見上修前兩月前值 (合計 7.2 萬人)，失業率回落至 4.1%、勞參率 62.7% 持平、薪資年增 4% 持平，整體報告遠優於預期；未來非農就業月增若能維持在 15~20 萬區間，有利於保護美國經濟不落入衰退。
- 歐元區 CPI 跌破 2% 戰勝通膨，惟 PMI 仍維持放緩趨勢
- 歐元區 9 月 CPI 初值年增 1.8%，2011 年 6 月後再次回到 2％目標之下，核心 CPI 亦下滑至 2.7%，其中商品分項的能源價格年增 - 6%(油價下滑) 是通膨降溫最大推手，服務價格也自 4.1% 放緩至 4%；至於公布製造業 PMI 與服務業 PMI 終值分別為 45.0 與 51.4，雖然較初值上修，但整體仍呈現放緩趨勢。
- 鮑爾：降息兩碼並非常態；ECB 則是 10 月降息在望
- 聯準會主席鮑爾表示 9 月降息兩碼是為了穩住就業市場，並非經濟出問題，其他多位具投票權的官員也表達類似觀點，11 月聯準會降息兩碼預期有所下滑；反觀 ECB 行長拉加德對於控制通膨看法樂觀，並認為經濟復甦仍面臨阻力，市場預估 10 月 ECB 降息一碼機率從 25% 提高至 90%。
【新興市場】
- 中國 PMI 顯示景氣仍疲軟，經濟復甦尚待更多政策支持
- 即便近期中國市場大反彈，但官方公布製造業 PMI(49.8) 連五個月萎縮，服務業 PMI(50.0) 較前月下滑，另外財新製造業 PMI(49.3) 與服務業 PMI(50.3) 則雙雙下滑，顯示當前經濟仍屬於疲軟狀態，落底復甦需要更多寬鬆政策支持。
【債匯金市】
- 聯準會 11 月降息兩碼預期降低，美元、美債殖利率飆升
- 中東緊張情勢升溫，油價大漲、金價仍居歷史高位
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