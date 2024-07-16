日股牛市大噴發！日企改革紅利漲聲止不住，輕舟已過萬點山
鉅亨研報 2024-07-16 11:20
根據日本財務省公布的統計資料，截至 6 月 28 日，外資今年以來累計買超金額擴大至 5.99 兆日圓，超越了近 10 年的任一單年度紀錄。日本企業持續完善公司治理，提升資產負債表上的資本效率和積極回饋股東。截至 2024 年 5 月底，東證主板已有 63% 企業按照要求提供改善股價淨值比 (P/B ratio) 與股東權益報酬率 (ROE) 行動的初步計劃，預估未來 2 至 3 年的時間此行動將持續發酵，日股將持續享有價值重估 (Re-Rating) 的上漲動能，日股可望續譜榮景。隨著日企的改革有成，也吸引外資持續湧入日股卡位長多行情。野村投信表示，東京證交所治理改革有成，日企業獲利提升，外資買超日股的累計金額不斷擴大，日股中長線力道有撐，建議投資人可採取分批加碼策略或定期定額方式布局日股基金。
改革仍是主旋律，日股長線續漲題材不變
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，目前日股的股價淨值比 (P/B ratio) 與股東權益報酬率 (ROE) 相較於歐美市場仍屬偏低，日本東證 500 大企業之股價淨值比仍低於 1 的比例，目前還高達 3 成以上，而美國標普 500 大企業僅占 8%，顯示日股目前的改革行動仍未完成。目前多數日本企業仍待完善公司治理與提升股價淨值比、股東權益報酬率，預計此行動將持續成為未來日股續漲的動能。如今日本股市多頭走勢並非僅僅只是評價相對便宜，而是由企業結構性改變所驅動，吸引全球資金瘋狂湧入日股。根據日本交易所集團股東分布狀況調查報告，2023 財年 (截至 2024 年 3 月底) 外資對日股的持有比重達 31.8%，創下歷史新高紀錄。
日股的股價淨值比 (P/B ratio) 與股東權益報酬率 (ROE) 偏低
張繼文指出，先前日股面臨政策雜音、殖利率彈升及汽車產業的安全測試數據疑慮等因素，第二季陷入震盪，不過在長線利多題材支撐與資金的持續追捧下迅速收復跌幅，日經 225 指數更是在 7 月 2 日重返 4 萬點大關、並於 7 月 4 日再度刷新歷史新高，東證指數也睽違了 34 年成功改寫歷史新高。值得注意的是，野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值基金經理團隊指出，東證指數創新高的背後和日經指數截然不同，推動前者的主要功臣是金融股與汽車股，突顯日股的漲勢相對均衡穩固，體質健康，更證明了日股的漲勢可以延續，且為全面性的大多頭行情。如今日本股市多頭走勢是由企業結構性改變所驅動，隨著日本企業仍持續完善公司治理，提升資產負債表上的資本效率和積極回饋股東，日股各產業皆享有價值重估 (Re-Rating) 的上漲動能，多頭百花齊放、日股榮景才正要開始。同時相較於美股，日股目前的本益比仍偏低，評價面具備優勢，在日股長線題材簇擁及外資資金挹注下，也吸引外資續抱日股，日股資金動能無虞，高盛報告進一步指出，日本價值股一直跑贏大盤，漲勢可望持續，依舊值得加碼投資進場。
在半導體方面，日本日經 225 指數首次突破 42000 點，再創歷史新高，根據市場消息，Sony、三菱電機、東芝、富士電機等 8 家半導體製造商計劃至 2029 年將投資 310 億美元擴大功率半導體，影響感測器等產品的產量。昭和電工近日也宣布成立日美 10 家企業聯盟，專注於下一代半導體封裝領域。日本半導體製造產業過去在全球市占率曾一度超過 50%，記憶體則超過 80% (目前不到 10%)，隨著 AI 興起與台積電熊本廠開幕，日本半導體產業競爭力有望提升，來預期日本隱導體產業全球市占 2030 年有望提升至 20%，且日圓匯率近期也接近 38 年來最低水準，出口向的日本企業持續受惠。全球 AI 浪潮下，可望在 2024 年發動成長引擎，帶動獲利持續走揚，日本半導體設備在全球市占率達 31%，僅次美國 35%，可望成為半導體設備成長銷售受惠者。
在日圓方面，野村基金 (愛爾蘭系列) 日本策略價值基金經理團隊分析表示，未來日圓再度大幅貶值空間已有限，因日銀 7 月會議將公布縮減長期國債收購額的量化緊縮 (Quantitative tightening) 計畫，另日銀有可能再次升息。目前市場普遍預期聯準會 2024 下半年將展開降息循環，美日利差將逐步收斂，可望抑制日圓相對美元的貶勢。
野村基金 (愛爾蘭系列) 日本策略價值基金經理團隊分析，日企改革並非曇花一現，未來日本企業將持續完善公司治理，提升資產負債表上的資本效率和積極回饋股東，從而幫助日股享有價值重估 (Re-Rating) 的上漲動能，因此日股榮景續航力十足。隨著日本 2024 年春鬥薪資調高至 5.28%，日本央行罕見終止負利率，激勵日股漲勢，加上外資強力助攻，PBR 改革助燃日企轉骨、企業獲利提升、岸田活化新創生態體系、加上岸田文雄加碼宣布從 2024 年起，「日本個人儲蓄帳戶」NISA 帳戶的免稅額度大幅提高，日股利多題材不停歇，日股行情有望延續攀向新高峰。從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股都具備極佳的亮點，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，建議可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金選股策略獨到，有別於一般傳統的價值選股，只挑選評價偏低股票，容易落入「價值陷阱」，團隊除精準掌握評價被低估個股外，所挑選的個股同時要兼具獲利優質成長潛力，才能極大化企業價值，帶來超額報酬機會，包含：「資產價值」、「品牌價值」、「盈餘能力價值」進行企業投資價值評估，由下而上尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力兼顧個股的價值與成長潛力，協助投資人追求中長期超額報酬 (Alpha) 機會，
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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