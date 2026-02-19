鉅亨網編譯莊閔棻 2026-02-19 08:20

儘管最新公布的聯準會（Fed）會議紀要顯示支持暫停降息，並暗示未來可能升息，金價週三（18 日）仍上漲，自前一交易日觸及的一週低點反彈。

截至台灣時間為週四（19 日）早上 6 時，現貨金價上漲 2.1%，報每盎司 4,977.50 美元；美國黃金期貨上揚 1.9%，至 4,996.45 美元。

‌



由於投資人密切關注持續升溫的地緣政治熱點，避險需求反覆震盪，金價週二（17 日）下跌逾 2%。

研究機構 Fairlead Strategies 指出，金價在 1 月底大幅回落後，持續進入盤整階段。他們預期這波整理走勢將延續，這與 DeMARK 指標近期發出的反趨勢訊號，以及中期動能減弱的情況一致。

聯準會會議紀要暗示或升息

根據聯準會 1 月會議紀要，幾乎所有聯邦公開市場委員會（FOMC）成員均支持維持利率不變。

不過，紀要亦透露，若通膨持續高於聯準會 2% 的目標水準，部分官員已準備在未來考慮升息。

安聯投資管理（Allianz Investment Management）資深投資策略師 Charlie Ripley 表示，上一次 FOMC 會議公布的紀要凸顯，在通膨仍是首要關注焦點的情況下，聯準會官員之間存在分歧。

儘管部分市場參與者已將通膨視為過去式，但聯準會仍在發出安全警吿。Ripley 強調，從紀要內容來看，短期內重啟降息的可能性不高。

美伊與俄烏局勢成市場焦點

除了貨幣政策動向，市場也密切關注地緣政治發展。在週二一連串密集外交行動後，市場參與者密切關注美國與伊朗，以及俄羅斯與烏克蘭之間的任何最新進展。

伊朗與美國已就談判的主要「指導原則」達成共識，提升外界對外交突破的期待；與此同時，由美方斡旋的俄羅斯與烏克蘭談判代表在日內瓦舉行的和平會談則未能取得突破性進展。

麥格理集團全球外匯與利率策略師 Thierry Wizman 指出，若相關談判最終宣布和平結果，對投資人而言，賣出黃金可能是一項不錯的交易策略。

他指出：「短時間內出現這麼多場『和平』討論，而且美國在其中扮演更積極的角色，讓人感覺未來幾個月出現某種突破的可能性正在上升，這也可能帶動其他地區的談判取得進展。」

Wizman 進一步表示，當和平可能出現時，交易員一個自然的選擇就是賣出黃金，因為黃金所蘊含的「地緣政治溢價」可能隨之消散。

他並補充道，2 月份金價走勢的劇烈下滑，其實已暗示這種地緣政治溢價本月正在消退。

其他貴金屬交易

其他貴金屬與工業金屬週三也同步上揚。