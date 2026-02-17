鉅亨網編譯羅昀玫
美股週二 (17 日) 在震盪交投中小幅收高，投資人持續消化近幾週籠罩市場的 AI 相關不安情緒。科技股比重較高的那斯達克綜合指數盤中一度大跌，但尾盤翻紅，終場上漲 0.1%；標普 500 指數同樣小漲 0.1%；道瓊指數則幾乎持平，小幅收高。
在美國總統日假期休市後，AI 題材引發的「先賣出，再問原因」交易情緒仍未完全消退。
投資人正密切觀察下一個可能遭受衝擊的產業，因市場擔憂 AI 顛覆效應已從科技板塊擴散至財富管理、運輸與物流等領域。受此影響，道瓊與標普 500 指數在過去五週中有四週收跌。
隨著財報季進入尾聲，本週市場焦點將轉向週四公布的沃爾瑪 (WMT-US) 財報。這將是該公司躋身市值破兆美元俱樂部後的首份季度財報，市場將從中觀察美國消費力道與零售景氣的最新線索。
地緣政治方面，伊朗外交部長表示美伊已就核談判的主要「指導原則」達成共識，市場看好緊張局勢有望緩和，帶動油價下跌約 2%，觸及兩週低點。
烏克蘭與俄羅斯談判代表在日內瓦展開由美國斡旋的和平談判，並結束為期兩天會談的首日議程。美國總統川普則敦促基輔盡快推動達成協議，為這場已延燒四年的衝突畫下句點。
NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭以蘋果表現最佳。Meta (META-US) 下跌 0.08%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.17%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.21%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.19%。
費半成分股互有消長。AMD (AMD-US) 下跌 2.05%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.27%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.18%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.19%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.37%；美光 (MU-US) 下跌 2.89%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.59%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.30%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.70%。
投資人從今年以來跌勢沉重的軟體股撤出，進一步擴大其年內跌幅，同時轉進花旗 (C-US) 與摩根大通 (JPM-US) 等金融股。花旗股價上漲 2.6%，摩根大通股價上漲逾 1%。
受《彭博》報導激勵，蘋果股價大漲逾 3% 至每股 263.88 美元。報導指出，蘋果正加速開發多款具備 AI 功能的穿戴式裝置，產品概念包括智慧眼鏡、吊墜式裝置以及新一代 AirPods，引發市場對其 AI 硬體布局的樂觀預期。
亞馬遜近期宣布今年 AI 資本支出投入 2,000 億美元後，投資人紛紛拋售股票，亞馬遜週二上漲 1.19%，結束連九日下滑頹勢，市值一度蒸發超過 4500 億美元。
派拉蒙天舞 (PSKY-US) 週二股價上漲近 5% 至每股 10.83 美元。消息指出，華納兄弟探索 (WBD-US) 已給予該影視公司一週時間，要求其提出更具吸引力的新報價，並已拒絕其最新一輪出價。
運算軟體公司 Cadence Design Systems 週二 (CDNS-US) 盤後漲近 4%。Cadence 預估全年調整後每股盈餘介於 8.05 美元至 8.15 美元之間，而 LSEG 的市場共識預估為每股 8.05 美元。公司也表示，2025 年底的積壓訂單 (backlog) 創下 78 億美元的歷史新高，並補充說，預計在未來 12 個月內，將從尚未履行的剩餘履約義務中認列 38 億美元的營收。
此外，航太與國防類股表現強勢，奇異 (GE-US) 上漲逾 3%，並帶動雷神 (RTX-US)、Honeywell (HON-US)、派克漢尼汾 (PH-US) 與 Wabtec (WAB-US) 等相關個股同步走揚。
Concurrent Investment Advisors 投資策略師 Leah Bennett 表示，市場仍需要時間觀察相關企業獲利表現，缺乏競爭優勢與護城河的公司，可能面臨基本面惡化，並促使市場加速分辨產業中的贏家與輸家。
花旗美股策略師 Scott Chronert 指出，AI 創新與顛覆效應正在讓市場重新評估多個領域的終端估值倍數，投資人因而更聚焦於特定風險，而非全面調整曝險。他認為，目前市場敘事與中期基本面趨勢仍存在落差，企業必須在第一季財報季中說服市場其長期競爭優勢仍在。
美銀投資策略師 Michael Hartnett 則表示，基金對股票的超配比重已達 2024 年 12 月以來最高，對債券的低配程度則為 2022 年 9 月以來最嚴重，使美銀牛熊指標讀數升至 8.2，發出賣出訊號。
Hartnett 建議，投資人在第一季降低風險，並採取多組配對交易策略，包括：做多債券、做空黃金；做多美元、做空新興市場；做多科技股、做空銀行股。
