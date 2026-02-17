鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-18 06:17

伊朗外交部長表示美伊兩國已就核談判的主要「指導原則」達成共識，市場寄望美伊緊張局勢有所緩和，國際油價週二 (17 日) 下跌，至兩週以來的最低點。

美國西德州原油 (WTI-US) 期貨收盤下跌 56 美分，跌幅 0.89%，報每桶 62.33 美元；布蘭特原油 (BRENT-US) 期貨下跌 1.23 美元，跌幅 1.79%，收在每桶 67.42 美元。

‌



這是 WTI 原油自 2 月 2 日以來的最低收盤價，也是布蘭特原油自 2 月 3 日以來的最低收盤價。

與革命衛隊關係密切的《塔斯尼姆通訊社》報導，伊朗外長 Abbas Araghchi 表示，伊朗和美國週二在日內瓦舉行的第二輪間接會談中，就核爭端的主要「指導原則」達成了諒解，但這並不意味著協議即將達成。

儘管談判傳出正面訊號，美伊緊張局勢仍未完全解除。美國總統川普先前警告，若伊朗無法就核計畫達成協議，美方可能對伊朗發動軍事打擊。

同日，伊朗同日也在荷莫茲海峽舉行軍演。該海峽是全球原油運輸關鍵咽喉要道。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍演習期間，海峽航運交通曾暫停數小時。

伊朗海軍少將 Alireza Tangsiri 說法指出，革命衛隊已做好準備，若接獲命令，將封鎖荷莫茲海峽。

顧問公司 Kpler 數據顯示，全球約三分之一的海運原油出口需經由荷莫茲海峽，是全球最重要的石油咽喉。此海峽位於波斯灣與阿拉伯海之間，2025 年數據顯示每日約有 1300 萬桶原油通過。

新德里研究機構 SS WealthStreet 創辦人 Sugandha Sachdeva 指出，油價短期內仍可能維持高度波動，且市場的劇烈雙向震盪主要由外交訊號牽動，而非單純反映供需基本面變化。

她表示，投資者正緊盯美伊關係走向，因為一旦局勢升級或爆發衝突，伊朗可能採取封鎖荷莫茲海峽的手段作為反制。由於全球約五分之一的石油消費量需經由阿曼與伊朗之間的荷莫茲海峽運輸，任何航運中斷都可能對全球原油供應造成重大衝擊。

此外，伊朗與石油輸出國組織 (OPEC) 多個主要產油國，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特與伊拉克，其大部分原油出口同樣依賴荷莫茲海峽，且主要輸往亞洲市場。