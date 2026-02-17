鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-18 07:22

伊朗週二 (17 日) 在與華盛頓就其核武計畫舉行會談前幾個小時，在荷姆茲海峽進行軍演，加劇市場的整體謹慎情緒，資金行情走向避險資產，10 年期公債殖利率自 10 月下旬以來首次試探 4% 的水平。

美伊重啟第二輪核談判 10年期美債殖利率測試4%關口 (圖：REUTERS/TPG)

美國公債殖利率週二 (17 日) 大致持平，投資人靜待假期縮短交易週內即將公布的多項延後經濟數據。

10 年期美債殖利率小升不到 1 個基點至 4.058%；30 年期美債殖利率下跌 1 個基點至 4.689%；2 年期美債殖利率則上升逾 2 個基點至 3.439%。市場人士指出，殖利率與債券價格呈反向變動。

債市週一因總統日休市，使本週開局相對清淡。市場焦點轉向週三將公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄，投資人將從中研判聯準會 (Fed) 對利率政策的最新態度與後續方向。

本週另有多項延後公布的經濟數據，包括週三發布的 11 月與 12 月房市相關數據，以及週五公布的 12 月個人消費支出物價指數 (PCE) ，這是聯準會偏好的通膨指標。

根據 CME FedWatch 工具，市場目前預期聯準會維持利率在 3.5% 至 3.75% 區間不變的機率達 92%。

部分固定收益投資人指出，科技與軟體股今年以來跌幅擴大，成為債市重新走強的重要背景。10 年期美債殖利率週二大致持平在約 4.05%，此前一度短暫下探至 4.02%。

Wellington Management 固定收益投資組合經理 Brij Khurana 表示，股市整體仍接近歷史高點，但部分科技與軟體股年初至今已下跌超過 20%，債券市場正在反映這樣的訊號。