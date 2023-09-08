亞洲下一個強國印度！人口紅利攀上世界第一，投資潛力足

印度 8 月製造業 PMI 升上至 58.6%，連續 26 個月高於 50% 榮枯點，高盛證券預估印度 2023 及 2024 年企業每股純益（EPS）成長率分別可達 18% 及 17%，印度企業營收與盈餘將呈現雙位數成長，顯示強勁經濟基本面與企業獲利表現，將助股市維持多頭格局。就資金面而言，外資對印度買超自 3 月開始轉趨積極，加上 5 月 MSCI 調升印度股市權重，吸引國際資金進駐，今年以來截至 8 月底共流入 170 億美元，印度股市 6 月底市值已超過英國及法國，名列全球第四，顯示雖然全球景氣放緩，印度仍不受影響，正在快速崛起的印度展現經濟韌性與活力，中長線漲升可期。
蘋果 (Apple) 印度首家直營店於 2023 年 4 月開幕，執行長庫克也難掩興奮之情，在蘋果法說會後表示，印度正處於「轉捩點」。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，2019 年印度政府開始推動印度製造 (Make in India, MII) 的國家電子政策並祭出高額獎勵，陸續吸引外資前往印度設立生產線及據點，獎勵制度包含「生產連結獎勵計劃 (PLI)」、「電子元件及半導體製造業促進計畫(SPECS)」以及「電子製造業聚落 2.0 計畫(EMC 2.0)」說明為下：
- 生產連結獎勵計劃 (PLI)：印度政府對 14 項優先產業在印度製造的產品增量銷售提供 4% 至 6% 補助，總獎勵額度高達 260 億美元。
- 「電子元件及半導體製造業促進計畫 (SPECS)」：為加強電子元件和半導體的製造生態系統，印度提供企業 25% 資本支出補助，額度 4 億美元。
- 「電子製造業聚落 2.0 計畫 (EMC 2.0)」：提供電子產業園區之基礎建設 5 億美元補助。
晶片製造商正將印度視為中國的高端替代品，張繼文指出，印度的電子製造業過去八年以高達 17% 的年複合成長率快速增長，正試圖取代中國成為世界的製造中心。線上服務讓數以百萬的印度年輕人不用離開家就能得到海外工作；甚至印度農村的生活也在逐年城市化，2023 年躋升世界第一的人口大國、有著低勞力成本優勢與廣大市場潛力的印度，在供應鏈重新洗牌下，有機會取代中國成為新世界工廠，MII 政策鍍金，科技鏈落腳印度，推升印度經濟成長，政府持續支持私人企業投資，維持製造業資本支出 15% 的低稅收比率，預期在政策紅利驅動下，將促使國內經濟生產活動與消費維持強勁，預估 2023 年經濟依舊可維持 6% 高成長率，支撐印度股市評價向上。
全球供應鏈重組加速，外資企業狂吹「棄中轉印」風
根據聯合國的中等出生率（medium variant）資料顯示，印度人口已達 14.28 億，而其具生產力的勞動人口就高達 11 億人，超過三分之二的印度人年齡在 15 歲到 59 歲之間。該國的兒童及退休人員除以勞動年齡成年人的比例非常低，充沛的勞動力與可期的消費力讓印度贏得「人口紅利」美譽，也是吸引外資進駐的主要原因之一。自 1950 年聯合國開始記錄世界人口數目以來，中國首次被擠下榜首位置，印度目前是全球第 5 大經濟體，也是成長最快的經濟體，印度的人口增長在社會和經濟上都有非常重大的實質意義，中國正面臨著幾十年來一胎化政策的後遺症，而印度則不同，沒有出現人口的急劇下降以及隨之而來的經濟和社會危險，中國的勞動力出現了老齡化和萎縮，到 2050 年，65 歲以上的中國公民人數將增加一倍以上，給屆時的勞動力帶來巨大負擔，而印度卻擁有年輕且不斷擴大的勞動力。
世界經濟版圖移動趨勢預測：印度人口紅利亮點浮現
展望未來，印度大環境正發生巨大的變化，強勁的內需市場、MII 新世界工廠即將引爆的製造業升級，加上「中國 + 1」的供應鏈轉移，經濟結構的重組、企業獲利表現強勁、龐大人口紅利、消費升級、吸引外資青睞，推升印度贏戰新局，成為接下來十年全球不可錯過的重要市場。統計過去 10 年間周報酬數據，印度股市與 MSCI 全球指數相關係數為 0.668，印度股市與國際股市連動度並不算高，將印度股市納入股市配置有助於分散風險。建議投資人視己身風險承受度，利用印度與全球較低關聯性達到分散風險效果，單筆搭配定期定額長期參與長線高速成長的印度投資契機。「野村基金 (愛爾蘭系列) 印度領先股票基金」經理人 Vipul Mehta，2004 年加入野村 (愛爾蘭) 資產管理團隊，自本基金 2007 年成立以來即擔任本檔基金經理人迄今，業界資歷長達 30 年，同時也是亞太區的投資長，基金管理團隊來自於印度，印度獨特的文化與變動的政治，唯有印度在地專家才能真正深入了解印度當地文化與企業動向，透過在地觀點，透過由下而上的研究，實際訪查企業，擅長掌握印度優質個股潛力及趨勢，追求長期資本成長機會，成為投資人投資印度的堅強後盾。(資料來源：NAM、野村投信整理；資料日期：2023/8/31)
野村基金 (愛爾蘭系列)- 印度領先股票基金績效
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累積報酬 (%)
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3 個月
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6 個月
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今年以來
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1 年
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2 年
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3 年
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5 年
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自成立日
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I 股美元
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10.83
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20.22
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12.97
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10.31
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1.75
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67.06
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48.56
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92.26
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同類型平均
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6.52
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13.43
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9.76
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4.47
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-5.13
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44.38
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29.88
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-
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四分位排名
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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資料來源：Lipper, 以美元計價，資料日期：2023/08/31 (成立至今績效以 I 股美元成立日期 2017/2/28 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。同類型係採理柏環球印度股票分類。
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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