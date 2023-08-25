「中國加一」時代來臨，印度喜迎黃金十年大行情！

印度 7 月製造業回落至 57.7，略低於 6 月 57.8，仍高於市場預期 57，已連續 25 個月呈現擴張。各項數據顯示，印度內部經濟、產業與消費動能持續朝疫情前水準回升，印度總理莫迪近日表示，印度的經濟規模將在五年內躋身世界前三，印度央行指出，從 2020 年到 2022 年，外資對印度直接投資金額平均每年高達 420 億美元，在十年間增加一倍，根據印度官方政府預測發表，2023 年印度經濟將增長 6%~6.5%，印度製造（Made in India）展現在銷售數據的增長上，支持企業擴大投入製造及採購活動，龐大的紅利人口及內需，加快了印度製造的轉型與升級，其強勁的經濟基本面、穩定的獲利，使投資者將焦點從中國轉向印度，也助長後者經濟的強勢表現。根據統計，外國資產組合淨投資（FPI）已連續 5 個月成為印度股票的淨買家，帶動印度 Sensex 指數在 7 月衝上歷史新高，加上目前印度股市本益比為 22.41 倍，低於五年均值 22.82 倍，在高成長與通膨趨緩的經濟基本面支撐下，印度股市後市可期。

預估 2023 年印度經濟將維持 6% 高成長

資料來源：IMF，野村投信整理；資料日期：2023/04/11

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，印度持續受惠龐大人口紅利，具經濟生產力的勞動年齡人口有 11 億人，佔人口 75％，高於世界上任何主要經濟體，根據聯合國的數據，印度將成為世界人口最多的國家。國際貨幣基金組織（IMF）預估，從 2023 年至 2027 年印度每年經濟成長率都將超過 6％，預計 2028 年就會超越日本、德國，成為世界第三大經濟體。就產業角度而言，外國製造商很早就開始進入印度市場大舉生產汽車和家電，現在，製造太陽能電池板、風力渦輪機、玩具和鞋類等各種產品的跨國公司也加入印度製造行列，國際大廠紛紛在尋找中國加一（China Plus One）的替代者，其中電子產品已經成為增幅最大的一個領域，自 2018 年以來，該領域的出口增長了兩倍，在截至 3 月的一年中達到 230 億美元；其中最大的亮點在智慧型手機，印度製產品佔全球總出貨量比重已快速上升，2016 年僅 9%，2023 年將有機會上看 19%，預料「中國加一」的供應鏈轉移，可望推升印度超越中國，未來成長空間龐大 (資料來源：Counterpoint Technology Market Research，資料日期：2023 年 7 月)。

2014 年印度總理莫迪（Narendra Modi）推出「印度製造」行動，試圖透過高進口關稅、以本土製造的產品來取代進口，為了促進製造業的發展，現在的印度已將許多政府服務數位化，加快鐵路、機場、貨櫃集裝箱港口和發電設施的基礎建設躍進。張繼文指出，印度製造正迅速崛起，在手機生產方面已經幾乎實現自給自足，過去印度每年需要從中國進口 1.8 億台電話，現在幾乎不再依賴中國進口手機。根據印度海關數據顯示，從 2014 年到 2022 年間，印度手機來自中國進口量已從 1.79 億台降至 219 萬台，成效來自於印度政府推動本地化生產的政策措施。2023 年 4 月至 6 月間，印度電子產品出口增長超過 56%，達到 5,722 億盧比，相對去年同期的 3,653 億盧比顯著成長。電子產品成為前五大出口品項中唯一增長的行業，並為印度第二季度第四大出口產品。此外，印度「中國加一」獲得蘋果（Apple Inc.,）的支持，大幅擴大 iPhone 在印度的生產，包括加快生產其最先進的機型，富士康亦將擴大位於印度城市欽奈附近的現有工廠的 iPhone 生產，根據印度官方表示，該公司計劃到 2024 年將該廠的 iPhone 年產量提高到約 2,000 萬台，並將工人數量增加約兩倍，達到 10 萬人。根據摩根大通（J.P. Morgan）預估，2025 年四分之一的 iPhone 將來自印度製造，顯示「中國加一」持續延燒，全球供應鏈移轉，提供「印度崛起」的股市表現。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

根據 S&P 公司的報告，印度製造業在六月積極擴大廣告活動與新品發佈，同時出口訂單也穩定成長。製造業在六月繼續提高產量，同時提升庫存至合理水準。整體而言，印度製造商對前景充滿信心，這對商業投資和勞動力市場來說，都是好兆頭。商品價格上升也代表企業有能力將更高的成本轉嫁給客戶，而同時保持競爭優勢。

印度股市重拾外資青睞，聰明錢轉入印度

資料來源：Bloomberg，野村投信整理，資料時間：2023/08/22

張繼文指出，印度大環境正發生質變，強勁的內需市場、新世界工廠即將引爆的製造業升級，加上「中國加一」的供應鏈轉移，經濟結構的重組、企業獲利表現強勁、龐大人口紅利、消費升級、吸引外資回流，都將推升印度超越中國，成為未來十年全球最值得投資的重要市場。建議投資人視己身風險承受度，單筆搭配定期定額長期布局印度，利用印度與全球市場低相關係數的特性來分散風險，並參與長線高速成長行情。「野村基金 (愛爾蘭系列) 印度領先股票基金」經理人 Vipul Mehta，2004 年加入野村 (愛爾蘭) 資產管理團隊，自本基金 2007 年成立以來即擔任本檔基金經理人迄今，業界資歷長達 30 年，同時也是亞太區的投資長，基金管理團隊來自於印度，能真正深入了解印度當地文化與企業動向，透過在地觀點，透過由下而上的研究，實際訪查企業，擅長掌握印度優質個股潛力及趨勢，追求長期資本成長機會，成為投資人投資印度的堅強後盾。(資料來源： NAM、野村投信整理；資料日期：2023/7/31)

>>> 閱讀更多精彩文章