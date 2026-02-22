鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-02-22 11:10

據了解，人形機器人全身擁有數十個高靈活度的「關節執行器」。在關節頻繁扭轉的同時，必須維持訊號傳輸的精準度與電力輸送的穩定性，這不僅要求線材具備極高的耐彎折壽命與抗干擾能力，更須與馬達、編碼器、減速器進行高度的機電整合。

信邦表示，與宇隆的合作是透過「控制與連結」結合「驅動與傳動」，目標鎖定物流倉儲自動化、協作機器人、人形機器人及無人飛行載具（UAV）等領域。信邦預期人形機器人產業將在明年大放異彩，屆時營收比重有望達到 10-15%。