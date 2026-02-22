鉅亨網記者彭昱文 台北
人形機器人受惠 AI 趨勢帶動，發展持續加速，被視為未來十年最具潛力的科技載體。連接線業者如信邦 (3023-TW)、廣宇 (2328-TW) 除了開發傳統線束產品，更透過策略合作卡位電機關鍵零組件，轉型為具備系統整合能力的模組供應商。
據了解，人形機器人全身擁有數十個高靈活度的「關節執行器」。在關節頻繁扭轉的同時，必須維持訊號傳輸的精準度與電力輸送的穩定性，這不僅要求線材具備極高的耐彎折壽命與抗干擾能力，更須與馬達、編碼器、減速器進行高度的機電整合。
因此，連接線廠除了深耕線束開發，也採取「強強聯手」策略強化布局。信邦除與轉投資的正淩 (8147-TW) 緊密合作外，去年底也宣布與精密金屬零件加工廠宇隆 (2233-TW) 策略合作，雙方將成立合資公司，聚焦人形機器人的 RV、諧波及行星減速機產品。
信邦表示，與宇隆的合作是透過「控制與連結」結合「驅動與傳動」，目標鎖定物流倉儲自動化、協作機器人、人形機器人及無人飛行載具（UAV）等領域。信邦預期人形機器人產業將在明年大放異彩，屆時營收比重有望達到 10-15%。
廣宇則攜手母集團鴻海 (2317-TW)，併購比利時新創公司 Magnax，藉此掌握人形機器人關鍵的「無軛軸向磁通電機（AFM）」次世代電機技術，從傳統線束廠邁向高階關鍵零組件供應商。此技術應用範圍不限於機器人，未來可延伸至高階工業與各類載具領域。
廣宇同樣看好機器人相關新業務，預計最快於 2027 年起產生顯著營收貢獻。公司的終極目標是在 2030 年取得全球人形機器人市場 5% 以上市佔率；屆時預計將貢獻公司 50% 以上的營收與獲利，並在機器人整體成本結構中，供應 25% 至 50% 的零組件。
