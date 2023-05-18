加權股價指數近 6 個月價量表現

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/5/17）

野村腳勤觀點：

AI / 自駕車的成長前景佳

從台股第一季季報觀察，庫存去化的速度並不如預期，在高利率的環境下，一些較無庫存隱憂、且可受惠於新品推出的長期趨勢類股，如 AI、自駕車等，更展現其優勢。根據 TrendForce 預估，2022 年 AI 伺服器出貨量占整體伺服器比重僅約 1%，但 2022~2026 年複合成長率將達 10.8%。中國近來對 AI 布局也轉趨積極，相對應的 IP/ASIC、散熱、伺服器代工廠等也可望受惠。另外，全球汽車產業正朝自駕方向發展，運算需求大量增加下，預估到 2030 年將有 90% 的汽車具備先進駕駛輔助系統（ADAS），特別在 Level 1~Level 3 這幾個等級的市占率都將超過 30%，因此儘管 2024 年仍存在經濟衰退隱憂，但在新的技術變革引領下，我們認為 AI / 自駕車的成長前景仍大。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 升息終點已近：美國 4 月通膨持續回落，市場預期 Fed 將在 6 月暫停升息腳步

(二)長線資金撐盤：壽險及傳統共同基金 (Long Fund) 等長線資金尚未進場，大盤底部仍有強力支撐

(三) 科技趨勢未變：下半年迎接 iPhone 新產品、Server 新平台推出，科技股動能仍存

大盤利空因素：

(一) 美國債務上限疑慮：美國兩黨仍陷入僵局，共和黨仍拒絕任何短期債務協定，市場不確定性提升

(二) 庫存天數仍高：台灣電子龍頭廠庫存天數創新高，整體台股庫存去化的速度仍不如預期

(三) 經濟衰退訊號浮現：紐約州 4 月製造業景氣指數大跌至 - 31.8，經濟衰退可能性持續提升

股價仍有拉回壓力，投資人勿追高

隨著美國 4 月 CPI 持續回落，市場預期 Fed 將在 6 月暫停升息腳步，通膨和升息已經不是大問題，反而現在市場的焦點已從升息轉到債務上限及經濟衰退等問題。從 Fed 最新信貸人員調查報告以及委員談話，信貸緊縮已現端倪，近期又面臨債務上限問題，共和黨拒絕任何短期債務協定，經濟衰退的可能性也持續提升。由於短期內利率將維持在高水位一段時間，投資人對經濟前景開始產生疑慮，近期紐約州製造業景氣指數急速下降也是一個訊號，因此下半年終端需求的狀況如何，特別是訂單回溫的力道將是觀察重點，若復甦動能不如預期，股價彈高後將仍有拉回壓力，建議投資人勿追高，拉回時可逢低布局，以較無庫存隱憂、且可受惠於新品推出的長期趨勢類股為主。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/4/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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