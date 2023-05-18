鉅亨美股雷達：思科上季訂單下滑23% Netflix稱月活躍用戶達到近500萬人

鉅亨美股雷達：思科上季訂單下滑23% Netflix稱月活躍用戶達到近500萬人(圖：REUTERS/TPG)
鉅亨美股雷達：思科上季訂單下滑23% Netflix稱月活躍用戶達到近500萬人(圖：REUTERS/TPG)
美股重要看點：

美將公布失業金數據。沃爾瑪 (WMT-US)、應材 (AMAT-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.587%。美股期貨週四 (18 日) 上升，道瓊期貨漲 0.08%，標普 500 期貨漲 0.19%，那斯達克 100 期貨漲 0.20%。

距離美國政府可能陷入違約只剩約兩週時間，美國眾議院議長麥卡錫和總統拜登均表示他們相信將可在 6 月 1 日截止期期之前達成協議，對美國債務違約的擔憂略有緩解。財政部長葉倫警告，那是美國可能無法開始償還債務的日期。

違約可能會給經濟帶來嚴重問題，導致國內生產總值大幅下降和失業，並導致全球債券和股票市場動盪。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週三 (17 日) 接受《彭博》訪問時表示，美國很可能不會違約、也不應該違約，無論結果如何，該行都會做好準備。

戴蒙透露，摩根大通已經設立了一個「作戰室」，以應對債務上限沒有及時提高的突發情況。

另一方面，投資人也持續關注經濟數據和 Fed 官員的評論，以了解美國經濟前景和 Fed 政策的線索。Fed 官員將在周四進一步發表言論，同時公布每周首次申請失業救濟金人數數據和 4 月成屋銷售數據。

隨著人工智慧 (AI) 熱潮持續，高盛高級策略師 Ben Snider 看好 AI 將提高企業生產力，並預估該技術將有助於標準普爾 500 指數企業的收益在未來 10 年大增。

Snider 表示，在接下來的 10 年裡，AI 每年預期將促使生產力提升 1.5%，進而促使標準普爾 500 指數企業收益增加 30% 或更多。

美股前一交易日漲跌：
  • 美股道瓊指數上漲 408.63 點，或 1.24%，收 33,420.77 點。
  • 那斯達克指數上漲 157.51 點，或 1.28%，收 12,500.57 點。
  • 標普 500 指數上漲 48.87 點，或 1.19%，收 4,158.77 點。
  • 費城半導體指數上漲 75.98 點，或 2.49%，收 3,124.68 點。
今日重要總經數據：
  • 美國當週初領失業金人數 (萬人)
  • 美國 4 月成屋銷售總數年話 (萬戶)，預估 425，前值 444
重要個股動態：
1. 思科 (CSCO-US)

網通設備大廠思科 (Cisco) 上季營收、獲利優於市場預期，但主管透露，思科上季訂單下滑 23%，且本季可能再度下滑，導致周三 (17 日) 盤後股價應聲重挫 4%。

思科在 2023 會計年度第 3 季 (4/29 止) 營收年增 14% 至 145.7 億美元，淨利 32 億美元，調整後 EPS 從去年同期的 87 美分攀升到 1 美元。市場原先預估營收 144 億美元，調整後 EPS 97 美分。

CSCO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
CSCO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
2. Netflix(NFLX-US)

串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 先前推出了含有廣告的訂閱方案，以吸引對價格敏感的消費者加入。該公司週三 (17 日) 表示，在廣告方案推出 6 個月後，如今每月活躍用戶 (MAU) 已經達到近 500 萬人。

Netflix 共同執行長 Greg Peters 在面向廣告商的活動上表示，自今年年初以來，廣告方案訂閱用戶的數量增加了一倍多，不過沒有提及確切的數字。該廣告計劃最初於 11 月在美國推出。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
3. 亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜 (AMZN-US) 計劃 2030 年前向印度的雲端基礎設施投資 127 億美元，加入其他科技巨頭的行列，押注印度數位經濟市場的成長動能。

亞馬遜雲端運算部門 Amazon Web Service(AWS) 目前在印度孟買 (Mumbai) 和海得拉巴 (Hyderabad) 設有資料中心，且 2016 年至 2022 年間已向印度投資 37 億美元。該公司周四 (18 日) 表示，新的支出將涵蓋伺服器、電信基礎設施等領域，每年可為當地創造逾 10 萬個職缺。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
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