鉅亨美股雷達：思科上季訂單下滑23% Netflix稱月活躍用戶達到近500萬人

美股重要看點：

美將公布失業金數據。沃爾瑪 (WMT-US)、應材 (AMAT-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.587%。美股期貨週四 (18 日) 上升，道瓊期貨漲 0.08%，標普 500 期貨漲 0.19%，那斯達克 100 期貨漲 0.20%。

距離美國政府可能陷入違約只剩約兩週時間，美國眾議院議長麥卡錫和總統拜登均表示他們相信將可在 6 月 1 日截止期期之前達成協議，對美國債務違約的擔憂略有緩解。財政部長葉倫警告，那是美國可能無法開始償還債務的日期。

違約可能會給經濟帶來嚴重問題，導致國內生產總值大幅下降和失業，並導致全球債券和股票市場動盪。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週三 (17 日) 接受《彭博》訪問時表示，美國很可能不會違約、也不應該違約，無論結果如何，該行都會做好準備。

戴蒙透露，摩根大通已經設立了一個「作戰室」，以應對債務上限沒有及時提高的突發情況。

另一方面，投資人也持續關注經濟數據和 Fed 官員的評論，以了解美國經濟前景和 Fed 政策的線索。Fed 官員將在周四進一步發表言論，同時公布每周首次申請失業救濟金人數數據和 4 月成屋銷售數據。

隨著人工智慧 (AI) 熱潮持續，高盛高級策略師 Ben Snider 看好 AI 將提高企業生產力，並預估該技術將有助於標準普爾 500 指數企業的收益在未來 10 年大增。

Snider 表示，在接下來的 10 年裡，AI 每年預期將促使生產力提升 1.5%，進而促使標準普爾 500 指數企業收益增加 30% 或更多。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國當週初領失業金人數 (萬人)

美國 4 月成屋銷售總數年話 (萬戶)，預估 425，前值 444

重要個股動態：

網通設備大廠思科 (Cisco) 上季營收、獲利優於市場預期，但主管透露，思科上季訂單下滑 23%，且本季可能再度下滑，導致周三 (17 日) 盤後股價應聲重挫 4%。

思科在 2023 會計年度第 3 季 (4/29 止) 營收年增 14% 至 145.7 億美元，淨利 32 億美元，調整後 EPS 從去年同期的 87 美分攀升到 1 美元。市場原先預估營收 144 億美元，調整後 EPS 97 美分。

CSCO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 先前推出了含有廣告的訂閱方案，以吸引對價格敏感的消費者加入。該公司週三 (17 日) 表示，在廣告方案推出 6 個月後，如今每月活躍用戶 (MAU) 已經達到近 500 萬人。

Netflix 共同執行長 Greg Peters 在面向廣告商的活動上表示，自今年年初以來，廣告方案訂閱用戶的數量增加了一倍多，不過沒有提及確切的數字。該廣告計劃最初於 11 月在美國推出。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

亞馬遜 (AMZN-US) 計劃 2030 年前向印度的雲端基礎設施投資 127 億美元，加入其他科技巨頭的行列，押注印度數位經濟市場的成長動能。

亞馬遜雲端運算部門 Amazon Web Service(AWS) 目前在印度孟買 (Mumbai) 和海得拉巴 (Hyderabad) 設有資料中心，且 2016 年至 2022 年間已向印度投資 37 億美元。該公司周四 (18 日) 表示，新的支出將涵蓋伺服器、電信基礎設施等領域，每年可為當地創造逾 10 萬個職缺。