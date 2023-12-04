法銀巴黎投顧：政策支持推動能源轉型長期投資機會

美國聯準會自 2022 年啟動強力升息循環，目標是壓抑疫後經濟環境、及俄烏戰爭所引發的物價快速上漲。金融市場原本期望聯準會可在 2023 年下半年進入降息循環，然而，通膨壓力持續警戒，高利率環境很可能比投資人原先預期更久。

隨著美聯儲快速升息，美國公債殖利率在過去二年高仰角上升，至今年 10 月份，指標美國十年期公債殖利率已經接近 5%，創下自 2007 年 8 月以來的新高。殖利率上升大幅不但影響市場對股票的評價水準，也提高企業的借貸成本，因而特別對於小型成長股票造成較大壓力，乾淨能源與環境領域的投資表現亦受到很大的衝擊。

能源轉型發展仍是長期趨勢

資產價格表現是投資人最關心的議題，然而從時間維度來看，最終投資的成果仍取決於經濟與產業基本面因素。法國巴黎資產管理認為，各國政策與產業發展趨勢均顯示能源轉型將繼續保有非常正向的投資前景。

能源轉型不僅已是各國政府的重點政策，全球已有超過 100 個國家訂立淨零碳排時程，時間多訂於 2050 年。由於能源體系佔全球二氧化碳排放量的 70%，為同時滿足未來長期能源需求，以及淨零碳排的目標，能源轉型發展因而存在大量投資機會。根據 IRENA 研究報告 *，要達成巴黎氣候協議的 2°C 氣候目標，預估至 2050 年相關能源轉型的投資金額將達 117 兆美金。(*IRENA, International Renewable Energy Agency, World Energy Transitions Outlook, Mar 2021.)

觀察全球能源轉型投資金額數據，繼 2021 年全球投資金額年增 35.6% 之後，2022 年投資金額繼續大增 30.7%，達到 1.11 兆美元的投資量能。今年市場對低碳技術的需求持續增溫，前 6 個月全球再生能源新增投資額增加至 3,580 億美元，與 2022 年上半年相較成長 22%。在美國市場部分，儘管眾多經濟調查顯示消費者支出放緩，但民眾對家庭支出變得更加挑剔，並選擇更聰明的消費，例如太陽能、電池儲存或電動車。Bloomberg 預計今年太陽能安裝量與 2022 年相比可增加 55%，電動車購買量將增加 41%。

能源轉型的商機巨大，全球主要經濟體歐洲、美國與中國自然了解其重要性，並採取正面的激勵政策。中國一直以來在電池領域方面具有極大優勢。而 2022 年俄烏戰爭突然爆發，加速歐盟對於能源政策重新規劃，歐盟祭出 3,000 億歐元能源轉型計畫。美國拜登政府在 2022 年持續豁免太陽能產品進口關稅，更重要的是通過通膨削減法案，其中就包含 3,690 億美元乾淨能源投資計畫。美國的乾淨能源刺激政策面相包含太陽能、風力、儲能、氫燃料、電動車等稅收抵減及補貼，且該刺激政策持續時間也較過去為長，例如太陽能項目 30% 投資稅收抵減時間延長 10 年；此外，部分項目的財政補貼額度也擴大，例如綠氫 (Green Hydrogen) 生產最高每公斤補貼 3 美元，此幅度估計已是生產成本的 50%。

歐盟與美國的政策刺激方案除了是能源轉型的推動力量，也可以看出先進國家的能源轉型發展決心。

資料來源：BNPP AM 整理，2022/08

能源轉型的技術創新深具投資吸引力

能源轉型領域的投資不僅規模巨大，更特別的是許多相關領域的技術仍位於創新或初始商業應用的階段，例如太陽能、離岸風電、氫能源。而電動車與陸上風力領域的技術則是剛開始進入高速成長的階段。對於創新或初始商業應用階段產業之領域，若企業能掌握關鍵優勢，後續當產業進入高速成長階段，將有很高機率迎來獨佔獲利優勢而成為贏家。這也是能源轉型領域充滿投資吸引力的原因之一。

在能源轉型主要規劃中，除了太陽能與風力外，氫能源亦被認為是一大要角。綠色氫氣已經成為能源轉型中成長最快的領域之一。與產生電荷以傳輸能量的風力及太陽能不同，氫氣是一種分子載體，這意味著它可以很容易的儲存及使用，可使用的對象包括重型車輛、航空、航運、工業流程、和其他無法使用電力提供動力的技術。由於平準化氫氣成本大幅下降，隨著氫氣基礎建設的發展，它可能成為化石燃料產業的巨大破壞性創新項目。另外，許多再生能源具有間歇特性，在發電過剩期間，可利用氫儲存潔淨能源，並於需求高峰時使用。作為一種儲存能源的形式，氫可提供較彈性且穩定的輸電網路，讓乾淨能源使用更無後顧之憂。

綠氫符合政府淨零碳排的承諾及潔淨能源的需求，故其在更加永續經濟的未來定是至關重要。據麥肯錫報告，2050 年時，氫經濟每年可為全球帶來 2.5 兆美元的收入，為超過 3000 萬人提供就業機會，並有助於減少 6 億噸的碳排放。美國總統拜登在今年 10 月份宣佈七個氫氣樞紐中心，並以 2021 年通過的基礎建設法案提供 70 億美元資金。預估七個中心最終將每年生產 300 萬噸氫氣，占美國能源部製定的 2030 年生產 1,000 萬噸氫氣的國家目標的三分之一。

透過長期投資，掌握永續浪潮下的最大投資趨勢

隨著國際社會永續意識深化，氣候、環境議題已成為經濟發展中的必要考量，淨零碳排與碳稅等機制逐漸形成未來的能源與經濟環境基礎。能源轉型在這樣的浪潮中，將成為必定的發展方向。法國巴黎資產管理建議投資人規劃長期投資，以掌握能源轉型發展的巨大投資契機。

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