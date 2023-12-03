高股息ETF除息秀壓軸登場 8檔奉上耶誕大禮包

ETF 具有多元化投資、分散風險、低成本特性，近年來越來越受到存股族青睞，目前台股共有 16 檔主打高股息的 ETF，其中 8 檔 12 月將有最後一波除息秀，為投資人送上耶誕大禮包，除息日自 18 日起至 21 日止，合計規模近 2325 億元、受益人數達 107 萬人，而 00929、00919、00713 都是今年人氣相當旺的標的。

復華台灣科技優息 (00929-TW) 為月配息 ETF，今年中旬掛牌寫下最快突破千億規模的紀錄，根據復華投信官網公告，00929 配息 0.11 元，除息交易日為 12 月 19 日，投資人最晚要在 12 月 18 日前買進，即可於明年 1 月 15 日領息。依據 1 日收盤價 18.38 元計算，00929 單次配息率 0.6%，年化配息率約 7.2%，目前受益人數達 46 萬 4632 人。

群益台灣精選高息 (00919-TW) 前兩次配出 0.54 元的高息，第三次竟配出超乎市場預期的 0.55 元，讓受益人開心不已，根據群益投信官網公告，本次除息日為 12 月 18 日，參與除息最後買進日為 12 月 15 日，配息發放日為明年 1 月 12 日。

元大台灣高息低波 (00713-TW) 今年度第四次季配息估配 0.84 元，以 1 日收盤價 49.65 元計算，單次配息率約 1.69%，年化配息率 6.76%，將在 14 日第二階段公告確定配息金額，此外，規模千億級元大 AAA 至 A 公司債 (00751B-TW) 也公告季配息 0.45 元，兩檔預計 18 日除息，想參與配息的投資人，最晚須在 12 月 15 日前買進並持有，配息發放日則在明年 1 月 12 日。

永豐優息存股 (00907-TW) 永豐優息存股是台灣首檔主打「存股」概念的 ETF，也是第一檔雙月配息的 ETF，成分股囊括市場熱門的存股標的，多為金融、傳產股，且必須符合獲利佳、配息穩的條件。此次將配息 0.141 元，除息交易日為 18 日，配息發放日則在明年 1 月 15 日，以 1 日收盤價 14.55 元計算，單次配息率 0.94%，年化配息率 6.46%。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF 基金 (00921-TW) 將迎來第四季配息，第一階段收益分配評價結果揭曉，配息金額 0.2 元，單次配息率 1.1%，年化配息率 4.4%，將於 12 月 21 日除息，最後買進日為 12 月 20 日，不過，實際配息金額將以 12 月 15 日第二階段公告結果為主。

大華銀投信宣告大華優利高填息 30 (00918-TW) 每單位配發 0.67 元，以 1 日收盤價計算，年化配息率約 7.53%。00918 自今年第二季以來共配息三次，累計配發 1.62 元，欲參與本次配息的投資人，須於 15 日前買進並持有。根據 CMONEY 統計至 11/30，00918 不含息的市價報酬率高達 41.47%，在同類型中排名第 2。

此外，凱基優選高股息 30 (00915-TW) 每單位估配息 0.45 元，中信綠能及電動車 (00896-TW) 每單位估配息 0.3 元，除息交易日為 12 月 18 日，收益分配發放日為明年 1 月 12 日。

元大投信提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF 所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自 ETF 淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。