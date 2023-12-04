〈焦點股〉無懼大盤賣壓 八大行庫券商挺長天期美債ETF逆漲逾1%

台股今 (4) 日上沖下洗，早盤一度衝上 17516 點，改寫今年新高，但獲利了結賣壓隨之湧現，大盤震盪翻黑，不過，ETF 族群表現持穩，尤其受到八大行庫券商的青睞，其中，元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW) 持續獲得資金力挺，午盤前股價逆勢上漲超過 1%，其他長天期美債 ETF 也都有不錯表現。

全球瘋買債，帶動國內債券 ETF 買氣升溫，在高債息、潛在資本利得空間的吸引下，規模及投資人數呈直線攀升。八大行庫旗下券商近期偏好美債 20 年期的 ETF，其中 00679B 已獲得連 13 買，累計買超 3 萬 715 張，金額達 8.77 億元。

00679B 今天持續獲買盤青睞，盤中上漲 1.3%，最高來到 29.18 元，近期有望挑戰站回 30 元關卡，午盤前成交量已超過 1.8 萬張。

00687B 近期也獲得八大行庫連 3 買，累計買超 3805 張、 1.13 億元。今天在買盤追捧下，股價上漲 1.2%，最高來到 30.4 元，交易相當熱絡。

此外，富邦美債 20 年 (00696B-TW)、復華 20 年美債 (00768B-TW)、群益 25 年美債 (00764B-TW)、凱基美債 25+ (00779B-TW)、統一美債 20 年 (00931B-TW) 等長天期美債 ETF，今天股價皆上漲超過 1%。

元大投信指出，從全球經理人後市展望以及配置調整動向，可以看出專業機構資金正持續進入債市，日前美國 10 年期公債殖利率觸及 5% 後，空方大舉回補空單，加上美國 10 月 CPI 增速持續降溫帶動債市回漲，均支持美銀報告立場。

元大投信說明，相對於股利會隨企業營運狀況而有變化，債券 ETF 領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，提供不同於高股息 ETF 的領息選擇。其中投資等級債信評約僅次於美國公債，能提供較美國公債更好的收益性，元大投資級公司債 (00720B-TW) 最近一次年化配息率達 6.2%，且近三季除息均已填息，顯示債市正進行築底。