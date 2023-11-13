AI帶來新變革，創新科技成長潛力大！

國發會 (10/27) 發布 9 月景氣對策信號綜合判斷分數為 17 分，較上月增加 2 分，受惠 AI 商機及科技新品備貨需求挹注，9 月出口燈號轉為綠燈，終結自 2022 年 11 月以來的連 10 藍轉為黃藍燈，創新科技旺季到，AI 浪潮有利創新科技中長線多頭行情。

野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，聯準會與頑強通膨的史詩對決即將屆滿兩年，目前看來已取得不錯的成效，核心通膨的下行態勢明顯，「去全球化」衍生的長期結構性通膨已經開始，面對此一情景，創新科技及未來生成式 AI 生態系統對百業的生產力提振，有機會建構出成本控管層面的巨大優勢，進而提供終端商品及服務更強的價格競爭力，進一步消弭去全球化所導致的成本上升問題，並兼顧業者的利潤空間。

Google 本週三 (11/8) 宣佈，生成式 AI 搜索平臺「Search Generative Experience」將擴展到 100 多個國家，顯示谷歌正快速布局生成式 AI，從微軟（Microsoft）的 OpenAI 的 ChatGPT，拉回市占率，英特爾資料中心平臺工程與架構事業群總經理 Zane Ball 表示，生成式 AI 的興起，對於資料中心帶來了重要變革之一，一方面將加速企業資料中心採用液體冷卻技術，另一方面，未來伺服器硬體設計持續發展能夠支援更大參數的模型、更高記憶體頻寬的伺服器系統，AI PC 將是下一個重點，PC 庫存已到達健康水位，AI PC 將是 PC 產業重要的轉捩點，並預告以 12 月將推出 AI PC 新品，預期二年內將出貨超過 1 億台，市場看好搭載 AI PC 將帶動 2024 年新一波換機潮。根據 Trend Froce 最新預估，2023 年全球筆電出貨 1.67 億台 (年減 10.2%)，隨著庫存逐漸去化，預估 2024 年全球筆電市場出貨有望達 1.67 億台 (年增 3.2%)，ODM 供應鏈 AI 伺服器也從 9 月開始放量，推升 ODM 供應鏈營收復甦。此外，算力需求提升，引領 AI 伺服器股漲，廣達領軍重回月線之上。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

時序進入 2023 年底，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，各大高股息 ETFs 陸續迎來成份股調整，市場高度關注 AI 相關公司是否會被剔除或調降權重，部分投資人提前退場心態，疑似壓抑相關標的投資氣氛。歷史回顧，過去十多年 ETF 佔國內基金規模比重不到 5%，對照現在，規模逾新台幣 2,000 億的就有三檔 ETF，也因此巨型 ETF 的換股動作受到許多台股投資人關切。長期來看，巨型 ETF 成份股調整不至於對相關標的股價帶來顯著性影響，包含涵蓋層面更廣、背後連動國際資金更龐大的 MSCI 台灣成份股調整亦是，基本上，籌碼臆測至多僅能造成股價行為的短期波動，決定股價最終走向的仍然是公司基本面。AI 新創廠商 OpenAI 於 2022 年 11 月釋出聊天機器人「ChatGPT」，帶動科技股一飛衝天，順勢扭轉 2022 年熊市。從過去歷史來看，著重科技股的 Nasdaq 100 指數未來三個月有機會續漲，科技股表現持續擊敗大盤，靠的是「AI 生產力奇蹟多頭」帶動（AI productivity miracle bull）。ChatGPT 旋風領軍下，SPDR 科技類股 ETF（Technology Select Sector SPDR ETF）大漲 47%，遠高於標普 500 同期間的 18% 漲幅。根據美國銀行（BOA）最新數據顯示，目前科技股報酬率與標普 500 大盤指數的報酬率差距已超越 2000 年網路泡沫及 1960 年代多頭行情的高峰。目前台股仍處於整理格局，存股族而言是利多，進場時機點更可凸顯投資價值，AI 許下的承諾真實不虛，美科技巨頭攜手台灣供應鏈，投資科技 ETF，創新科技是重要關鍵，此時正是布局台股的最佳時間點，有利掌握台股中長期投資機會。

林怡君指出，00935 在投資主題上完整囊括了現在與未來的創新科技，包括：AI、電動車、元宇宙、半導體… 等 11 項科技主題，只要一檔 ETF 即可把所有創新科技一站式購足；在族群分布上也完整涵蓋了台灣電子上、中、下游族群，舉凡 IC 設計、晶圓代工、記憶體、ODM 組裝等皆在投資組合內，這種多元化的投資組合有助於分散風險，提供長期增長的機會，更是市面上創新科技 ETF 的新藍海，對於想逢低布局台股或是參與 AI 等創新科技趨勢的投資人，多元創新的 00935 野村台灣創新科技 50ETF 具多頭上漲的爆發力，成為吸金焦點，是投資人的創新科技投資首選。

>>> 閱讀更多精彩文章