〈走進中國〉在抖音「批量製造」小楊哥 月賺人民幣20萬的野蠻生意

「小楊哥（中國抖音網紅）徒弟小黃在直播間公然造反！」

「小楊哥推薦雪地靴，和美女品牌方親切互動，被小楊嫂查崗抓現行。」

「網友質疑毛毛姐帶的貨太便宜，毛毛姐正面回應來了！」

「小楊哥搞笑直播回放，尼古拉斯趙四光臨直播間，全程高能……」

據《界面新聞》旗下《雪豹財經社》報導，今年以來，影片剪輯師喬林（化名）注意到，抖音上出現很多「直播回放」的小影片。知名主播直播帶貨的精彩片段，被濃縮成 30 秒到幾分鐘的短影片，再配上一兩句足夠吸睛的文案，便可以靠點擊量和購買量獲取高額收益。

為了抓住商機，有人苦思如何製造「黃金三秒」，有人研究抖音審核機制，也有人購買粉絲、組建團隊。

在這個瘋狂賺快錢的財富故事裡，每一方似乎都各有所得：大咖主播擴大了影響力，商家拓寬了分發渠道，賬號營運者賺到更多錢。

月入 20 萬

今年 3 月，剪輯師張田（化名）所在的媒體公司，開始向直播切片影片業務傾注資源和人力。

直播切片，指的是短影片 UP 主透過取得頂流網紅的 IP 授權，篩選、剪輯直播精彩片段，並上傳到自己的賬號上，進行引流。

業務負責人告訴張田，直播切片最關鍵的要素，不在於剪輯的精美程度，而在於製造「黃金三秒」，即在前三秒就牢牢抓住用戶眼球。

「製作直播切片影片，比以往剪輯中長影片或 vlog 簡單多了。」張田說，「會用剪映就能上手，完全用不上 Premiere、AE 這樣的專業剪輯軟體。」

剪輯完影片，再配上編導提供的文案，將影片上傳到公司的共用文件夾中，便可由營運人員添加購物車連結，並上傳到抖音。

工作變簡單，張田的收入卻比以前更高了。

「切片影片依靠帶貨產品的購買數量拿分成，公司會將切片影片盈利的千分之一分給剪輯師。」張田透露，這種分成機制，讓他的收入比去年同期多了 30%。

誘人的回報，讓喬林主動加入了這場狂歡。

他是在今年 1 月刷抖音時無意中發現，小楊哥直播切片影片越來越多，「這背後一定隱藏著商機」。

憑著創業者的嗅覺，喬林很快摸清了這一行的運行模式。

「首先要養號，就是多刷小楊哥直播切片影片、美妝影片，讓抖音官方為賬號打上標簽。」喬林說，這是為了讓平台將他發布的影片更精準地推送到同樣對小楊哥和美妝感興趣的用戶。

「養號」流程完成後，還要為賬號積累 1,000 名粉絲，才能獲得開通小黃車（加購物連結）權限。

第三步是向小楊哥創立的三隻羊公司申請授權，最後才是製作影片。

在累積粉絲過程中，有人靠製作內容吸引用戶關注，也有人選擇走捷徑。一位從業者直言，他今年年初花了不到 200 元買粉，就跨過了 1,000 粉絲的門檻。

去重也十分重要

在實踐過程中，喬林積累了更多的經驗。他並不認為「黃金三秒」是決定成敗的關鍵要素，「去重也十分重要，相當於這項業務的核心，和別人發布的影片畫面重複度太高，會影響流量推薦」。

喬林的付出很快迎來了收獲。

連續三個月營業額上漲後，他開始組建團隊，目前團隊規模已達到十人以上，專注於製作小楊哥和小楊哥徒弟的直播切片影片。「小楊哥是絕對的大頭，他的影片佔了總數的 90% 以上。」

雖然不買 DOU+，全靠自然流量，但喬林現階段每個月營業額仍能達到 20 萬元上下，4 月剛組建團隊時，他的營業額還是 13 萬元。

「在整個直播影片切片行業中，我和我的團隊只能算滄海一粟。」他表示，已經有人組建了百人團隊做直播切片，「做得好的每月營業額能達到千萬元級別」。

風還會刮多久？

能在直播切片行業賺到錢，喬林覺得自己是「抓住了小楊哥提供的機會」。

「之前抖音上最火的是 M 姐、郭聰明這些人，現在是小楊哥。」喬林說，他現在更關注抖音重量級主播是否出現變化，「誰知道小楊哥會不會一直火下去呢？」

風口還在繼續，喬林感到同行變得越來越多。由於入行門檻低，現在許多大學生和寶媽都開始做直播切片影片了，「甚至還有一些會玩智慧手機的老人也在做」。

曾在百度和新浪任職的吳三尋認為，越來越多人湧入直播切片影片，正是這個行業紅利期快結束的跡象之一。

「當一種賺錢的方式越來越為人所知時，透過這種方式賺錢就會越來越難了。」吳三尋說，「以前的書單號帶貨、無人主播帶貨都遵循了這個規律。」

在他看來，這個行業的集中度會提升，「較早布局的人，或者人力、財力資源充沛的機構，所佔的市場份額會越來越高」。也會有更多人靠教別人怎麼製作直播切片賺錢。