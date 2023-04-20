加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/4/19）

野村腳勤觀點：

●航太軍工較不受景氣影響成為市場亮點

經濟衰退疑慮下，投資人開始尋找未來較不受景氣影響的族群，航太、軍工產業近期成為法人注目的焦點，主要因為疫情後全球客運量逐漸復甦、航空公司紛紛回復機隊數與航班，然而許多具代表性的航空公司飛機壽命都已逼近換機期限，考量節能減碳的需求，許多航空公司選擇更換新的機型，以現在產能來計算，空巴與波音 2022 年未交付的訂單要 11 年才能消化完畢，這期間台灣的航太零件供應商將得以受惠。此外，因全球進入軍備大戰，使得國際間國防預算持續增加，台灣則因海空戰力的提升計畫，增加飛彈、無人機以及高效能潛艇的需求，而自研自製、技術提升也可望對台灣的軍工產業長線帶來新的商機，投資人亦可留意。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 通膨趨勢放緩：美國 3 月 CPI 與核心 CPI 月增率均呈現下滑，通膨放緩趨勢延續

（二） 升息終點已近：CME 利率期貨顯示聯準會 5 月將升息最後 1 碼，6 月以後不升息機率高

（三） 消費仍屬穩健：美國實質消費 3 個月移動平均 0.4% 仍維持正值，消費穩健支撐經濟不至於深度衰退

（四） 看好產業趨勢未變：政府基建投資方針明確，AI/HPC、EV、Data Center 等長線展望仍樂觀

●大盤利空因素：

（一） 經濟衰退疑慮：根據聯準會及摩根大通預估，未來一年內美國衰退的機率約 50-60%

（二） 台股企業獲利下滑：野村投信預估，截至 3 月底台股企業獲利年比衰退 27%，仍處於下修階段

●關注大型科技股財報，短線市場震盪膠著

由於美國關鍵性的通膨數字已公告，整體而言符合市場預期，預計在 5/3 FOMC 會議前變數已減少，投資人的重點開始轉向大型科技股的法說，包含 Netflix、Tesla、ASML 以及台積電都將在本週發布財報。由於升息導致終端需求的動能減緩，市場普遍預期台積電將有可能削減資本資出，整體科技股的走勢也呈現膠著狀態。就今年而言，科技股仍面臨庫存去化、訂單調整的變數，但長線來看，AI、Server 的應用預期持續帶動半導體需求成長，國內外大廠包含 Microsoft、Google 以及 AWS 也紛紛投入 AI 的發展，這部分除了將帶動 AI 晶片需求持續增加，也會帶動如高頻寬記憶體、IP、高速傳輸以及散熱等需求大幅提升，未來幾年台灣科技股題材不缺乏長線成長動能。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/3/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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