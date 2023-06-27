AI狂潮，現在上車還來得及嗎？

6 月 FOMC 會議維持利率不變，點陣圖預期今年終端利率由 3 月的 5.1% 上升至 5.6%(2 碼升息空間)，代表至 2023 年底都不會降息，而實際的升息決策仍會依據就業市場與通膨發展而定，未來觀察重點回歸至經濟數據及企業獲利。歷史經驗顯示，十年期公債殖利率在 Fed 升息結束前 1 到 2 個月見頂，故未來殖利率帶給股市的壓力有機會減輕，目前股市正經歷財報空窗期，正有助於資金行情延續。

野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，隨著 AI 發展，將應用在更廣泛的領域，包括物聯網（IoT）、工業自動化和智慧家電，都有不同等級的算力要求，最終 AI 可能有助於刺激電子產品和大多數類型半導體的成長，值得注意的是，從 AI、電動車到自駕車，都需要晶片，因此，AI 有望推動半導體相關產業大幅成長。Gartner 預估 AI 半導體成長性優於總體半導體平均，全球 AI 半導體市場 2021~2026 年複合成長率為 + 19.9%，5 年成長 2.5 倍，台灣在 AI 技術供應鏈中，提供半導體製造及 IC 設計服務，設計服務可降低客戶開發 ASIC 的門檻，長期成長性看好 (資料來源：Disclaimer / Annotations，資料日期：2023/5)。人工智慧三大半導體投資領域，包括先進製程晶片製造、記憶體和晶圓生產設備，短期難以察覺，後端設備和封測將在中期獲得受益，預計台灣的科技廠可以掌握 AI 商機。

美國新生產力循環開始進入成長期

資料來源：Disclaimer / Annotations ／Bloomberg，資料日期：2023/5。註：左圖陰影區域為美國經濟衰退期

謝文雄指出，近期全球掀起 AI 熱潮，注意力大多集中在聊天機器人 ChatGPT、大型語言模型，因 AI 需要更多的「算力」，對於各產業需求應運而生，比如：AI 相關轉型布局被雲端業者視為投入資本支出的優先項目，因此建置資料中心的需求提升。此外，AI 的高算力對伺服器的升級需求將產生正面影響，為台灣電源供應，散熱及相關零組件與組裝廠商等帶來新的商業契機，成為新的獲利成長因子。以 OpenAI 研發的 ChatGPT 在進行運算時為例，功率會在小於 50 分之 1 秒的瞬間暴衝到 4000-5000W，要求的功率遠高於一般伺服器的 2000W，預期新品會再向上提升更高的功率至 8000W。

美國通膨持續回落，經濟並未如預期般衰退，升息循環步入尾聲，加上資金近期大舉返回台股，融資餘額也落底反彈，大盤有強力支撐，預計第三季將是庫存落底的時間，從下半年展望明年，各產業谷底復甦機會已經出現，最重要的是 AI 長期成長性依然看好，隨著伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，預估企業將重新編列更高的資本支出預算增加 AI 投資，科技股將進入新多頭格局。

野村 e 科技基金績效表現位於同類型基金前二分之一

資料來源：理柏 ，資料日期：2023/5/31 * 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型

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