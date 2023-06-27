鉅亨美股雷達：Meta推「Quest Plus」訂閱服務 Snowflake攜輝達助客戶構建AI模型

美股重要看點：

市場持續關注各項經濟數據並評估利率前景。美將公布 6 月消費者信心、新屋銷售、5 月耐用品訂單等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.739%。美股期貨週二 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 0.04%，標普 500 期貨漲 0.21%，那斯達克 100 期貨漲 0.45%

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周一在公開談話中淡化貨幣政策與金融穩定之間的關係，同時也警告利用利率政策抑制經濟泡沫可能會帶來不必要的痛苦。

「恢復物價穩定至關重要，因為這是經濟和金融持續穩定的基礎。物價穩定不是非此即彼，而是必要的」。威廉斯在他簡短的談話中，多著重在反對貨幣政策與金融部門穩定之間的關聯。

許多 Fed 官員一致認為，金融部門的漏洞最好透過監管和銀行監管行動來解決，而不是透過利率政策。

有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週一 (26 日) 撰文指出，政府援助和新冠疫情的影響目前正阻礙央行升息舉措的效果，暗示聯準會等多國央行緊縮政策仍不會收手，預期經濟衰退終將來到。

研究機構 TS Lombard 董事總經理 Dario Perkins 表示，升息正以不明顯的方式減緩增長，例如導致僱主減少招聘職缺，或迫使公司放棄擴大業務等。Perkins 在最近的一份報告中寫道：「貨幣政策可能看起來沒起作用，但事實上正慢慢發酵。」

在主腦普里戈任 (Yevgeny Prigozhin) 領導的瓦格納集團 (Wagner Group) 周末發生短暫叛亂後，市場也繼續關注俄羅斯局勢發展。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月 FHFA 房價指數年率 (%)，前值 3.6

美國 4 月 FHFA 房價指數月率 (%)，前值 0.6

美國 6 月消費者信心指數，預估 104，前值 102.3

美國 5 月新屋銷售年化月率 (%)，預估 - 3，前值 4.1

美國 5 月新烏銷售年化總數 (萬戶)，預估 65.7，前值 68.3

美國 5 月耐用品訂單月率初值 (%)，預估 - 1.3，前值 1.1

重要個股動態：

根據外媒《The Verge》周一（26 日）報導，臉書母公司 Meta Platforms 執行長祖克柏宣布虛擬實境（VR）訂閱服務「Quest Plus」，用戶可透過訂閱該服務每月免費遊玩兩款 VR 遊戲，費用為每月 7.99 美元，年費則為 59.99 美元。報導指出，該訂閱服務類似索尼集團旗下的 PlayStation Plus 服務，較勁意味濃厚。

訂閱服務後新的且可申請的兩款免費遊玩遊戲會在當月 1 日出現，而且和 PlayStation Plus 的服務一樣，只能免費遊玩當月公布的兩款遊戲。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Snowflake(SNOW-US) 周一 (26 日) 宣布與輝達 (NVDA-US) 合作，幫助來自金融、醫療保健和零售等產業的客戶，使用自家數據來構建人工智慧 (AI) 模型。

兩家公司在周一的 Snowflake 年度用戶大會上宣布合作消息。輝達執行長黃仁勳表示，輝達正在將用於訓練和運行生成式 AI 模型的 NeMo 平台，嵌入 Snowflake Data Cloud 當中。

SNOW 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

網路券商 Robinhood(HOOD-US) 周一 (26 日) 宣布，因應顧客參與度下降，將裁員約 7% 的全職員工。

Robinhood 以聲明稿表示：「我們正在確保持續共同工作的方式能實現卓越的營運，在某些情況下，恐意味團隊必須根據數量、工作量做出改變。」該消息首見於《華爾街日報》。