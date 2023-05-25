加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/5/24）

野村腳勤觀點：

「電」題材將是傳產新亮點

「電」題材近來成為市場交投熱點，事實上這類題材過去鮮少有人研究，但隨著近年 ESG 概念興起，逐漸地走入視野之中。在政府 2025 非核家園計畫中，訂定再生能源發電占比 20% 的目標，在這個目標下，再生能源案場建置量持續成長，太陽能、離岸風電廠商也跟著接單暢旺，許多企業都看到了 3 年後的訂單。此外在台電 10 年強韌電網計畫中，「分散」、「強固」及「防衛」是最重要的三大主軸，為了更好地提升供電效率，分散式電網及儲能案場建置需求急速增加，對於電線電纜、儲能設備供應商的需求也將持續成長，這些利多也都反映在第一季優異的財報表現上。綠電發展勢在必行，加上產業用電需求只增不減，「電」題材勢必將成為未來的趨勢之一。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 升息終點已近：美國通膨持續回落，Fed 有望 6 月暫停升息，升息循環步入尾聲

(一) 資金流入動能強：外資 5 月大舉買超，傳統共同基金等長線資金尚未進場，大盤仍有強力支撐

(三) 科技趨勢未變：企業增加 AI 投資，AI 晶片需求增加、下半年 Server 新平台推出，科技股動能仍存

大盤利空因素：

(一) 美國債務上限：美國兩黨談判陷入僵局，短線債務上限成為市場最大不確定性

(二) 台灣出口疲軟：4 月外銷訂單年減 18.1％，連續 8 個月負成長，基本面支撐力道不足

(三) 留意漲多修正：基本面尚未全面好轉，大盤仍屬於區間格局，留意連日大漲後修正的可能性

大盤區間震盪機率仍高，第二季獲利將是關鍵

從台股上市櫃公司第一季獲利來看，與去年同期相比約衰退 48%，雖然數字不好看，但基本上符合市場預期，市場正在評估下半年企業獲利轉向樂觀的展望，股價反倒獲得支撐，只是需要注意的是，目前股價已經反應了上市櫃公司全年獲利衰退約 20% 的預期，這代表在接下來的三個季度，企業獲利只能一季比一季改善，在庫存去化尚未結束前，Q2 獲利將是變數最大的一季，若表現不如預期，到時股價就會面臨巨大修正壓力。另外，目前產業分化的狀況明顯，電子下游的庫存去化已經接近尾聲，反倒上游可能要等到 Q3 才能落底，這些因素也反映在近期股價表現上，因此在大盤區間震盪以及產業分化之下，建議還是選股不選市，選擇有財報表現支撐，以及長期趨勢類股為主。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/4/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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