鉅亨美股雷達： 輝達本季營收展望超樂觀 Verizon擬精簡重組

美股重要看點：

美將公布 Q1 GDP 修訂值、失業金等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.761%。美股期貨週四 (25 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.36%，標普 500 期貨漲 0.53%，那斯達克 100 期貨漲 1.90%。

市場持續關注債務上限決議，信評機構惠譽 (Fitch) 週三 (24 日) 將美國 AAA 頂級債信評等，放入負向觀察 (negative watch) 名單中，如果美國發生違約，評級將降為「AA-」。白宮發言人隨後回應，惠譽報告凸顯迅速解決債務上限僵局的緊迫性。

惠譽表示，美國政治黨派之爭加劇，這阻礙在迫在眉睫的最後期限之前達成提高或暫停債務上限的決議。

對此，白宮發言人回應，惠譽的最新報告再次證明，債務違約不是一種選擇。它強化國會需要迅速通過一項合理的兩黨協議，防止債務違約的必要性。

美國財政部發言人 Lily Adams 在一份聲明中稱：「惠譽警示報告強調國會需要迅速採取兩黨行動，提高或暫停債務上限，避免製造經濟危機。」

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 在週三 (24 日) 公布的研究報告表示，白宮及共和黨國會議員無法在最後期限「X-date」前敲定調高債務上限協議的機率，達到 25% 左右。

另外市場也關注 Fed 政策動向，聯準會週三最新會議紀錄顯示，官員們對下一次政策行動的看法存在分歧，但仍傾向 6 月暫停升息。紀錄顯示，官員們普遍認為，不確定還要升息多少才會是合適的，且上月會議結束後，有許多成員強調了保留選擇的必要性。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三 (24 日) 接受 Marketplace 媒體訪問時表示，在考慮是否進一步升息時，聯準會需要保持靈活性。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，他對通膨降溫缺乏進展感到擔憂，雖然下次 6 月會議上可能跳過升息，但不太可能代表升息周期結束，將關注未來三周的經濟數據，包括 6 月開會首日公布的消費者物價指數 (CPI)。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 Q1 GDP 季增年率修訂值 (%)，預估 1.1，前值 1.1

美國 Q1 消費者支出季增年率修訂值 (%)，前值 3.7

美國 Q1 核心 PCE 物價指數季增年率修訂值 (%)，前值 4.9

美國上周初領失業金人數 (萬人)，前值 24.2

美國上周續領失業金人數 (萬人)，前值 179.9

重要個股動態：

輝達 (Nvidia) 周三 (24 日) 公布上季財報優於預期，且由於人工智慧 (AI) 晶片需求旺盛，本季營收展望超級樂觀，上看約 110 億美元，激勵盤後股價大漲 25%。

輝達執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 表示，隨著企業將生成式 AI 應用到各項產品、服務和業務流程，全球規模達數兆美元的資料中心基礎設施，將從一般用途轉向加速運算，進而激發對資料中心產品的需求。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

數據儲存與分析軟體公司 Snowflake (SNOW-US) 周三 (24 日) 盤後重挫 12% 以上，雖然該公司第一季業績優於市場預期，但財測疲弱，並宣布將以未公開的金額收購搜索新創公司 Neeva，導致盤後股價下挫。

Snowflake 預期第二季產品營收 6.2 億美元至 6.25 億美元，即年增率 33% 至 34%，遠低於 StreetAccount 估計的 6.49 億美元。

SNOW 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Verizon Communications (VZ-US)

外電周三 (24 日) 報導，電信公司 Verizon Communications (VZ-US) 與客服員工舉行會議，通知他們公司將實施「重組」和「精簡」措施，意味著公司幾乎肯定大規模裁員。

根據報導，出席該會議的員工超過 6000 人，且合併措施最終可能影響的人數遠不止於此。

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VZ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨