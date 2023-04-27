加權股價指數近 6 個月價量表現

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/4/26）

野村腳勤觀點：

下半年核心通膨有望腰斬

美國 3 月 CPI 年增率 5% 創近兩年來新低，顯示通膨持續往好的方向前進，然而在核心 CPI 年增率 5.6% 卻是不降反升，儘管有一部份是因為基期因素所致，但也顯示通膨疑慮並非完全解決。從分項數據來看，房租指數 3 月上漲 0.6%，漲幅雖低於 2 月的 0.8%，但仍是核心通膨頑固的元凶。以野村觀點分析，事實上美國 S&P 全國房價指數年增率在 2022 年 7 月已見到高點，之後一路下滑，而根據過往經驗，房租指數大會落後房價指數 6-12 個月，也就是說，2023 年的 Q2~Q3 核心通膨就有機會出現明顯回落。對於聯準會而言，對抗通膨是他們首要的目標，只要核心通膨能夠大幅下滑，那麼今年堅持不降息的立場其實也有討論的空間，對於股市而言也是一個潛在觀察的重點。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 通膨趨勢放緩：美國 3 月 CPI 與核心 CPI 月增率均呈現下滑，通膨放緩趨勢延續

(二) 升息終點已近：CME 利率期貨顯示聯準會 5 月將升息最後 1 碼，6 月以後不升息機率較高

(三) 兩大經濟體回溫：歐洲與中國 3 月 PMI 數據均優於預期，全球兩大經濟體經濟正逐步復甦

(四)長線資金撐盤：今年以來壽險及傳統共同基金 (Long Fund) 等長線資金尚未進場，大盤底部仍有強力支撐

大盤利空因素：

(一) 需求未完全復甦：庫存持續去化但需求端仍疲弱，3C 成熟產品未見需求復甦

(二) 企業財測轉差：護國神山在內的指標性公司紛紛下修 Q2 營收展望，短線對大盤造成修正壓力

醜媳婦見公婆，加權指數大區間擺盪

今年的台股非常有趣，雖然經濟數據表現不佳，但加權指數卻是一路往上，之所以股價走勢會與基本面分歧，最主要是因為市場在 Q1 就已經把全年預料中的利多反映完畢，包括通膨放緩、Fed 停止升息、消費需求復甦等。但是當利多反映完，市場突然又要面對 Q2 財測不佳的事實，大盤必然會承受修正壓力。假設 5 月 Fed 宣布今年已是最後一次升息，那麼從 5 月到 7 月，市場很可能會沒有新的利多出現，到時大盤勢必得面臨一次合理的修正。不過好消息是，目前看到像壽險、Long Fund 等長線資金還尚未進場，只要大盤出現合理修正，長線資金進場將成為大盤托底的力量，讓指數不至於破前低，因此對於投資人而言，每逢大盤出現一定程度修正，都將是長線很好的佈局時點。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/3/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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