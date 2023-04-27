鉅亨美股雷達：美將公布第一季GDP數據 Meta營收睽違一年重返成長

美股重要看點：

亞馬遜 (AMZN-US)、英特爾 (INTC-US) 等公司將公布財報。美將公布 GDP 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.469%。美股期貨週四 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 0.39%，標普 500 期貨漲 0.51%，那斯達克 100 期貨漲 0.89%。

今日將公布反映經濟擴張速度的第一季國內生產總值數據，目前市場預估將成長 2%，2022 年最後一季美國 GDP 年增率為 2.6%。若 GDP 低於市場所料，市場對 Fed 年底前降息的預期將降溫，美元恐遭拋售，若意外強勁，則會加深升息預期並推升美元、打壓黃金。每周申請失業救濟金人數和待定房屋銷售報告也將於公布。

美國前財政部長薩默斯 (Larry Summers) 週三 (26 日) 表示，如果美國經濟沒有出現實質性的衰退，通膨沒辦法很快回落至美聯準會 (Fed) 設定的 2% 目標。

薩默斯表示，疫情期間財政刺激政策湧入，加上長期的超低利率，使美國從 2% 通膨的國家，變成 5% 通膨的國家。「很明顯浴缸要溢出來了」，他指的是頑固的高通膨。「我認為，除非經濟大幅放緩，否則我們將難以接近 2% 的通膨目標。」

薩默斯也批評，Fed 在對抗通膨方面落後於趨勢，在下週利率政策會議上，Fed 應該做的正確事情是升息 25 個基點。

投資人正在面對通膨持續走高和經濟前景黯淡的風險。策略師們表示，這加劇了混亂和悲觀情緒。International Capital Markets Association 資深顧問帕克 (Bob Parker) 表示，投資人的困惑正在成為金融市場的一個重要主題，許多投資人在美國和歐洲今年以來的「良好走勢」中獲利了結，因為「顯然，第 1 季的財報將非常糟糕」。

展望未來，他認為 5 月和 6 月的主題可能是轉向年初至今表現不佳的股票，「也就是價值型和防禦型類股，並在周期性和成長性類股獲利了結。」

知名投資管理機構 Pimco 投資長 Daniel Ivascyn 表示，經濟衰退風險很高，而他看到另類投資的機會。他認為，市場流動性更強的部分和替代策略中存在一些投資機會。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 Q1 實質 GDP 季增年率初值 (%)，預估 2.0，前值 2.6

美國 Q1 核心 PCE 物價指數季增年率初值 (%)，預估 4.2，前值 4.4

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 24.5

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 1816.5

美國 3 月成屋待完成銷售指數月增率 (%)，預估 1.0，前值 0.8

美國 3 月成屋待完成銷售指數，前值 83.2

美國 4 月堪薩斯製造業指數，預估 3，前值 3

重要個股動態：

隨著廣告業務持續改善，臉書母公司 Meta 周三 (26 日) 盤後公布上季營收為近一年來首度成長，且本季營收展望優於預期，亮眼財報激勵盤後股價勁揚 12%。

Meta 預估本季營收將達 295 億至 320 億美元，優於市場普遍預期；全年開銷支出估落在 860 億至 900 億美元間，其中包含 30 億至 50 億美元的重組費用。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

默克公司 (MRK-US) 周四 (27 日) 公布的第 1 季營收較去年同期下降 9%，主要是由於其新冠病毒藥物 molnupiravir 的銷售額急劇下降。

當季 molnupiravir 的銷售額暴跌至 3.92 億美元，較 2022 年第 1 季的 32 億美元大減 88%。默克表示，下降的主要原因是美國、英國、日本和澳大利亞的銷售額下降。

MRK 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 週三 (26 日) 宣布，隨著公司持續進行裁員計畫以降低成本，將關閉銷售健康監測和睡眠追蹤設備服務的 Halo 部門，同時也將結束相關技術支援。

此外，亞馬遜開始裁撤其雲端運算和人資部門員工，其中雲端運算部門是該公司最賺錢的部門，但近期隨客戶削減開支，雲端部門的銷售放緩。