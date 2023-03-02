加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/3/1）

野村腳勤觀點：

●核心 PCE 短期反彈但不影響其下跌趨勢

美國公佈 1 月核心 PCE 年增率 4.7% 高於 12 月的 4.6%，市場又再度陷入升息恐慌中，雖然核心 PCE 逆轉了過去三個月連續下滑的規律，但是仍處於從去年 9 月相對高點的下降趨勢當中，即使市場鷹派官員釋出不排除 3 月升息提升至 50 個基點的可能性，但是以大方向而言，美國聯準會再度採取暴力升息的機會不大，升息循環已接近高點及尾聲，通膨自高點下滑也是事實，只是通膨下滑的速度比預期更慢些，也會讓市場預期開始降息的時間更延後。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 台股 P/B 位置已下滑：台股 1 月大盤 P/B 為 1.95，低於 2021 與 2022 同期 1 月的 2.23 與 2.31

（二） 經濟軟著陸機會高：IMF 調升全球 2023 年經濟成長率，美國強勁服務業表現支持經濟衰退風險下降

（三） 中國經濟復甦：中國在疫情解封之後，中長期經濟活動將步入常軌，刺激經濟政策有望逐步實施

（四） 看好產業趨勢未變：政府基建投資方針明確，AI/HPC、EV、Data Center 等產業長線展望仍樂觀

●大盤利空因素：

（一） 核心 PCE 短線反彈：美國 1 月核心 PCE 年增率 4.7%，通膨下滑緩慢，整體升息循環仍未結束

（二） 經濟仍有放緩壓力：受到通膨下滑低於預期，且高利率影響投資與消費，經濟仍面臨不確定性因素

●經濟軟著陸可能性增，長線佈局機會將落在第二季

雖然短期美國核心 PCE 年增率逆勢反轉，但整體通膨率的下滑趨勢仍未改變，同時也預期此波升息循環的高點將落在 Q2-Q3 之間，目前美國就業市場強勁且服務業熱絡，雖然通膨下滑速度緩慢，但整體經濟要大幅衰退的機會也不大。股市表現方面，大盤指數在 1-2 月外資買超新台幣 2,263 億的帶動下，大盤指數緩步趨堅，但由於近期盤勢漲幅多是基於個股題材性與下半年基本面轉佳的樂觀預期，由於整體上市櫃公司在上半年的獲利成長性仍差，因此短期不排除股市有漲多回檔的壓力。但從長期來看，對基本面看法保守的長線資金至今仍在觀望，預估回檔後該類型資金進場將支持這波拉回幅度不至於太深。此外近期美國經濟數據表現均優於預期，使得聯準會不排除再追加升息力道來壓制通膨，因此整體企業在今年高利息成本的壓力下，投資與擴充意願將趨於保守，或將連帶影響市場預期下半年經濟復甦成長的力道，屆時股市若有較不理性的大回檔，將是未來長線佈局的好機會。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/2/28 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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