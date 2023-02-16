加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/2/15）

野村腳勤觀點：

■火熱的非農數據其實是披著狼皮的利多

自從美國公佈 1 月非農數據意外強勁之後，市場再次陷入了升息恐慌當中，這種精神分裂式的反應似乎變成了常態，彷彿只要就業市場強勁，聯準會就要更積極升息的樣子。然而仔細解讀這次的非農數據，可以發現勞參率是意外上升，薪資增速則持續下降，新增就業多來自休閒和飯店產業，這些訊號都顯示：藍領階級的儲蓄已花光，部份人正逐漸回歸工作崗位，這不僅有助於企業解決缺工問題，被迫加薪的窘境，更有助於降低通膨的壓力。追根究柢，聯準會升息是為了打擊通膨，只要薪資增速有在放緩，通膨也持續往好的方向前進，聯準會沒有理由要更積極升息。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 通膨持續放緩：美國 1 月 CPI 年增 6.4%，連續第 7 個月放緩，預估聯準會升息幅度有限

（二） 經濟軟著陸機會高：IMF 調升全球全年經濟成長率，美國強勁服務業表現支持經濟衰退風險下降

（三） 中國經濟復甦：中國實質放棄清零政策，中長期經濟活動正常化，帶動消費成長及有望推出刺激政策

（四） 看好產業趨勢未變：政府基建投資方針明確，EV、Cloud、Data Center 等產業長線展望仍樂觀

●大盤利空因素：

（一） 就業市場強勁：美國 1 月非農就業新增 51.7 萬人遠高於預期，對薪資成長及通膨造成一定壓力

（二） 經濟仍有放緩壓力：華爾街普遍預估美國經濟衰退機率達 65%，經濟仍面臨不確定性因素

●經濟軟著陸可能性增，長線佈局機會將落在第二季

聯準會主席 Powell 在日前的談話中使用了「disinflation」的強烈字眼，這是他首次釋出有信心控制通膨的訊號。我們認為基於商品及房租價格趨緩，服務價格有望隨著藍領工人回歸崗位而改善，通膨下滑的趨勢並未改變。目前美國就業市場強勁且服務業熱絡，經濟軟著陸的機率正逐漸增高。回到股市表現，短線的無基之彈確實漲多，很多股票已來到滿足點，軋空及空頭回補的資金隨時可能獲利了結之下，股市在等待一次健康的回檔。不過另一方面，長線資金至今尚未進場，預估回檔後的進場將支持這波拉回不會太深。真正大的回檔將落在第二季，屆時將是聯準會最後一次升息、企業公佈第一季財報之際，市場焦點將回到基本面，到時才是真正決勝負的時候。因此投資人想要加碼的話不妨等等，短線上若遇拉回還是可以小筆承接、逢高出場，但真正長線佈局機會預計將在第二季出現。

各期間績效表：（％）

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