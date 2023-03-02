鉅亨美股雷達： Salesforce宣布庫藏股規模翻倍 Windows 12可能具備AI功能

鉅亨美股雷達： Salesforce宣布庫藏股規模翻倍 Windows 12可能具備AI功能(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達： Salesforce宣布庫藏股規模翻倍 Windows 12可能具備AI功能(圖片：AFP)
美股重要看點：

美今日將公布失業金數據。博通 (AVGO-US)、戴爾 (DELL-US) 等將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.016%。美股期貨週四 (2 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.08%，標普 500 期貨跌 0.52%，那斯達克 100 期貨跌 0.72%。

投資人持續關注 Fed 升息前景並等待更多數據公布。近期美國意外強勁的就業和通膨數據公布後，聯準會 (Fed) 兩官員周三均表示，可能有必要為降低通膨而更激進升息，並且要讓高利率保持一段時間。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，對於今年 3 月 21 日到 22 日的貨幣政策會議上市繼續升息 1 碼 (25 個基點)，還是重新回到 2 碼 (50 個基點) 持「開放態度」。他認為更重要的是 Fed 在點陣圖裡暗示什麼。

他說：「目前我還沒有決定 (點陣圖中) 我的點是什麼，但我傾向繼續進一步提高，將繼續推高自己的政策路徑。」

卡什卡里還提到，最近公布的通膨數據高於預期且就業報告強勁，這些令人擔憂的數據表明「通膨並未如 Fed 所希望的那樣快速取得進展」，不過即便數據令人不安，也不應對一個月的數據反應過度。

另外，明年握有 FOMC 投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）認為，美國通膨率仍然過高，Fed 必須立刻壓制住高通膨。他表示，要先看到需求出現下降趨勢，然後 Fed 才會考慮調整政策；美國經濟正在蓄積動能，應對通膨的衝擊。

波斯提克表示：「我認為，我們需要讓 Fed 的聯邦基金利率升至 5% 到 5.25%，並且直到 2024 年都保持這一水準。這將讓更緊縮的政策滲透到經濟體中，最終讓整體供需實現更好的平衡，從而降低通膨。」

避險基金綠光資本創辦人 David Einhorn 週三表示，他押注美股將會繼續下跌，因為通貨膨脹比許多人預期的更為頑固，並且利率可能繼續上升。

Einhorn 說，他認為應該看跌美股，看漲通膨，因為現在實行的政策可能對實體經濟有利，但對金融資產來說會很困難，而且會越來越困難。

美股前一交易日漲跌：
  • 美股道瓊指數上漲 5.14 點，或 0.02%，收 32,661.84 點。
  • 那斯達克指數下跌 76.06 點，或 0.66%，收 11,379.48 點。
  • 標普 500 指數下跌 18.76 點，或 0.47%，收 3,951.39 點。
  • 費城半導體指數下跌 2.56 點，或 0.09%，收 2,955.83  點。
今日重要總經數據：
  • 美國上週初領失業金人數 (萬人)，預估 19.7，前值 19.2
重要個股動態：
1. 特斯拉 (TSLA-US)

萬眾矚目的特斯拉 2023 投資人日終於到來，執行長馬斯克 (Elon Musk) 在演講中闡述其長期願景「宏偉計畫第三部曲 (Master Plan 3)」，並討論特斯拉如何在日益激烈的競爭中擴大規模。

特斯拉 (TSLA-US) 高層重申，公司目標是到 2030 年之前，電動車年產量達 2000 萬輛。2022 年特斯拉公布全年交付量約 131 萬輛。

該演講主要關於特斯拉轉向永續能源的願景。馬斯克表示：「地球能夠也將會邁向永續能源經濟，而且你會在有生之年看到這一切。」

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
2. Salesforce(CRM-US)

雲端企業關係管理軟體商 Salesforce(CRM-US) 盤後公布上季調整後每股淨利 (EPS) 較去年同期翻倍，並看好獲利在今年裁員後實現大幅成長，同時宣布將庫藏股計畫規模翻倍，消息激勵盤後股價狂飆 15%。

公布財報之際，Salesforce 將庫藏股規模自原先的 100 億美元擴大至 200 億美元。該公司上季執行了 23 億美元的庫藏股計畫，使過去兩季回購總額達到 40 億美元，剩下的 160 億美元大約等於公司當前市值的 10%。

CRM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
CRM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
3. 微軟 (MSFT-US)

外媒《The Verge》週三 (1 日) 報導，英特爾和微軟近期暗示 Windows 12 具備人工智慧 (AI) 功能。

報導指出，英特爾和微軟似乎都在為尚未發布的 Windows 12 做好準備。硬體洩密者之一 TCL 週三公布有關英特爾 Meteor Lake 桌面版本的詳細資訊，據悉，英特爾內部提到 Meteor Lake 將支援 Windows 12。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
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