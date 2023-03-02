鉅亨美股雷達： Salesforce宣布庫藏股規模翻倍 Windows 12可能具備AI功能

美股重要看點：

美今日將公布失業金數據。博通 (AVGO-US)、戴爾 (DELL-US) 等將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.016%。美股期貨週四 (2 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.08%，標普 500 期貨跌 0.52%，那斯達克 100 期貨跌 0.72%。

投資人持續關注 Fed 升息前景並等待更多數據公布。近期美國意外強勁的就業和通膨數據公布後，聯準會 (Fed) 兩官員周三均表示，可能有必要為降低通膨而更激進升息，並且要讓高利率保持一段時間。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，對於今年 3 月 21 日到 22 日的貨幣政策會議上市繼續升息 1 碼 (25 個基點)，還是重新回到 2 碼 (50 個基點) 持「開放態度」。他認為更重要的是 Fed 在點陣圖裡暗示什麼。

他說：「目前我還沒有決定 (點陣圖中) 我的點是什麼，但我傾向繼續進一步提高，將繼續推高自己的政策路徑。」

卡什卡里還提到，最近公布的通膨數據高於預期且就業報告強勁，這些令人擔憂的數據表明「通膨並未如 Fed 所希望的那樣快速取得進展」，不過即便數據令人不安，也不應對一個月的數據反應過度。

另外，明年握有 FOMC 投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）認為，美國通膨率仍然過高，Fed 必須立刻壓制住高通膨。他表示，要先看到需求出現下降趨勢，然後 Fed 才會考慮調整政策；美國經濟正在蓄積動能，應對通膨的衝擊。

波斯提克表示：「我認為，我們需要讓 Fed 的聯邦基金利率升至 5% 到 5.25%，並且直到 2024 年都保持這一水準。這將讓更緊縮的政策滲透到經濟體中，最終讓整體供需實現更好的平衡，從而降低通膨。」

避險基金綠光資本創辦人 David Einhorn 週三表示，他押注美股將會繼續下跌，因為通貨膨脹比許多人預期的更為頑固，並且利率可能繼續上升。

Einhorn 說，他認為應該看跌美股，看漲通膨，因為現在實行的政策可能對實體經濟有利，但對金融資產來說會很困難，而且會越來越困難。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)，預估 19.7，前值 19.2

重要個股動態：

萬眾矚目的特斯拉 2023 投資人日終於到來，執行長馬斯克 (Elon Musk) 在演講中闡述其長期願景「宏偉計畫第三部曲 (Master Plan 3)」，並討論特斯拉如何在日益激烈的競爭中擴大規模。

特斯拉 (TSLA-US) 高層重申，公司目標是到 2030 年之前，電動車年產量達 2000 萬輛。2022 年特斯拉公布全年交付量約 131 萬輛。

該演講主要關於特斯拉轉向永續能源的願景。馬斯克表示：「地球能夠也將會邁向永續能源經濟，而且你會在有生之年看到這一切。」

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

雲端企業關係管理軟體商 Salesforce(CRM-US) 盤後公布上季調整後每股淨利 (EPS) 較去年同期翻倍，並看好獲利在今年裁員後實現大幅成長，同時宣布將庫藏股計畫規模翻倍，消息激勵盤後股價狂飆 15%。

公布財報之際，Salesforce 將庫藏股規模自原先的 100 億美元擴大至 200 億美元。該公司上季執行了 23 億美元的庫藏股計畫，使過去兩季回購總額達到 40 億美元，剩下的 160 億美元大約等於公司當前市值的 10%。

CRM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

外媒《The Verge》週三 (1 日) 報導，英特爾和微軟近期暗示 Windows 12 具備人工智慧 (AI) 功能。

報導指出，英特爾和微軟似乎都在為尚未發布的 Windows 12 做好準備。硬體洩密者之一 TCL 週三公布有關英特爾 Meteor Lake 桌面版本的詳細資訊，據悉，英特爾內部提到 Meteor Lake 將支援 Windows 12。