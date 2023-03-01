鉅亨美股雷達：Rivian全年產量前景遜預期 惠普本季獲利展望佳

美股重要看點：

美今日將公布 2 月製造業 PMI 等數據。Salesforce(CRM-US)、Snowflake(SNOW-US) 將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.916%。美股期貨週三 (1 日) 上升，道瓊期貨漲 0.17%，標普 500 期貨漲 0.26%，那斯達克 100 期貨漲 0.43%。

投資人持續關注各項經濟數據以了解聯準會 (Fed) 政策動向。ISM 製造業採購經理人 (PMI) 指數將於周三公布，該指數反映工廠活動是擴張還是收縮，以及漲跌幅度。它在 1 月跌至 2020 年 5 月以來的最低水平。

聯邦資金利率區間目前位在 4.50-4.75%，而 Fed 官員去年 12 月預測，今年利率頂點將高於 5%。

Fed 將在 3 月 21 至 22 日會議上公布最新利率預測點陣圖。由於美國 1 月物價上漲壓力意外頑強，期貨市場目前預測今年的終點利率可能高達 5.4%。

今年有 Fed 決策投票權的芝加哥聯準銀行新任總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，央行官員未來在解讀傳統經濟數據時，必須搭配對實際經濟更及時且第一手的觀察，避免過度重視金融市場反應。

古爾斯比周二坦承，由於經濟數據發布時間和實際情況有時間差，因此很難避免依賴投資人對即將到來消息的即時反應。「但是，若決策官員過度依賴市場反應，將是危險和錯誤的。我們的工作是依據真實經濟中發生的事情，做出判斷。」

摩根大通經濟學家 Bruce Kasman、Joseph Lupton 和 Michael Hanson 發布的報告認為，已開發國家央行在過去一年為壓制通膨採取的「溫和且寬容」的途徑，最終很可能以失敗收場，進而引發更激進的緊縮政策行動。而政策快速轉變，也將增加央行想避免的經濟衰退的機率。

摩根大通預期，將有 2 條可能的路徑。第一，今年晚些時候發生的經濟衰退集中在美國，前提是升息在第二季結束，並且貨幣緊縮政策開始在整個經濟中發揮作用。

第二，經濟增長具有韌性且通膨持續高漲，將迫使 Fed 和西歐央行採取更多限制措施。若是今年下半年持續緊縮政策，經濟將會更晚陷入更嚴重的衰退，並導致全球經濟同步的萎縮。

以 Marko Kolanovic 為首的摩根大通分析師團隊指出，從歷史數據來看，在目前利率水準下，標準普爾 500 指數的估值被高估約 2.5 倍，投資者不應押注今年迄今美股的反彈會持續下去。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月製造業 PMI，前值 47.8

美國 2 月 ISM 製造業 PMI，預估 48，前值 47.4

重要個股動態：

電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 周二 (28 日) 公布上季財報好壞參半，揮之不去的供應鏈瓶頸，導致 Rivian 全年產量預測遜於預期，並同時宣布召回 1.27 萬輛汽車，消息拖累盤後股價重挫逾 9%。

Rivian 預估，2023 年全年產量將達 5 萬輛，雖然是去年的兩倍左右，仍低於華爾街幾位分析師預估的 6 萬多輛。

RIVN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

在消費者和企業支出謹慎的情況下，惠普 (HPQ-US) 周二 (28 日) 公布上季業績好壞參半。即使個人電腦 (PC) 需求下滑，其 Q2 獲利前景仍佳，並維持全年自由現金流預測不變，表明公司看好需求在今年反彈。

執行長 Enrique Lores 受訪時表示，今年 PC 需求和獲利能力將有所改善，而公司也會繼續投資訂閱服務等成長領域。

HPQ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

高通執行長執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 週二 (28 日) 在全球行動通訊大會 (MWC 2023) 受訪時表示，劍指蘋果 M2 的高通 Hamoa 晶片最快 9 月發布，終端產品將在明年初出貨。

高通已透過旗下 Nuvia 團隊開發的 Snapdragon 8cx Gen 4，代號為 Hamoa，型號 SC8380。這是一款基於 Arm 架構的單系統晶片，採台積電 4 奈米製程的性能怪獸，CPU 部分有 12 個核。