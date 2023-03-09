加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/3/8）

野村腳勤觀點：

不需過度悲觀解讀聯準會談話

儘管這次 Powell 國會談話後，市場對於積極升息的預期恐慌性的上升，不過去蕪存菁後，Powell 僅是重申持續升息的立場，談話中也提及「評估通膨與所有數據」，顯示聯準會 Data dependent 的利率決策模式並沒有改變。真正重要的還是通膨數據究竟如何，目前來看通膨仍處於下降趨勢當中，特別是在 CPI 的計算方式改以更不利下滑的權重計算之下，而諸如房租、新資增速等較頑固的服務性通膨，相關資料顯示，這些通膨因子皆具備了好轉的先決條件，放緩只是時間問題，最快第二季就會有感放緩，以大方向而言，通膨下滑的事實仍在持續發生。因此即便市場悲觀解讀，但時間都還太早，我們還需要等待更多的數據出來，才能當作判斷聯準會政策方向的依據。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 台股 P/B 位置已下滑：台股 2 月大盤 P/B 為 1.87，較上月 1.95 持續下滑

(二) 經濟軟著陸機會高：IMF 調升全球 2023 年經濟成長率，美國強勁服務業表現支持經濟衰退風險下降

(三) 中國經濟復甦：中國在疫情解封之後，中長期經濟活動將步入常軌，刺激經濟政策有望逐步實施

(四) 看好產業趨勢未變：政府基建投資方針明確，AI/HPC、EV、Data Center 等產業長線展望仍樂觀

大盤利空因素：

(一) 通膨及升息狀況不明確：美國通膨下滑緩慢，聯準會不排除再升息兩碼，較不利市場投資情緒

(二) 經濟仍有放緩壓力：受到通膨下滑低於預期，且高利率影響投資與消費，經濟仍面臨不確定性因素

短線雜音大盤震盪難免，惟通膨放緩趨勢不變

台股近期突破一個多月的盤整區間，成為亞股最會漲的市場之一，然而隨著美國實體清單禁令、聯準會升息擔憂等利空接連來襲，資金動能稍減弱，一些漲多個股也面臨不小修正壓力，此外 4Q22 財報及 2 月營收陸續公佈，當市場開始檢視基本面，大盤接下來恐怕也將迎接震盪加劇。不過長線來看，通膨下滑趨勢仍未改變，預期此波升息循環的高點將落在 Q2-Q3 之間，下半年有機會反映明年降息預期。基本面部分，上市櫃公司上半年的獲利成長性仍差，長線資金至今仍在觀望，但預估下半年隨著升息接近尾聲，全球經濟復甦後需求回溫，上市櫃公司獲利成長有機會重回正軌，到時長線資金進場，大盤才有上攻的底氣，因此短線不建議追高，遇回檔分批佈局才是上策。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/2/28

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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