債市開啟狂歡派對 趁機搶便宜要快！

隨著美國聯準會 (Fed) 升息終將進入尾聲，債市一掃陰霾，開啟狂歡派對，報酬由負轉正。值此春暖花開之際，該如何布局呢？野村投信建議，不妨秉持四大原則來挑選債券型基金：複合型全球多元債券、具優異風控水準、可以靈活調整部位、績效表現佳，藉此參與未來債市的多頭行情。

通膨風險降低 升息邁入終點站

為了抑制高通膨，Fed 於去 (2022) 年 3 月開始強力升息，不到一年時間，總計升息 18 碼，將聯邦基準利率從幾近 0%，升至 4% 以上，幅度相當驚人。

Fed 快速升息讓債市陷入了暗黑期，去年前 10 個月，債市遭到無情拋售，價格直直落。但此種狀況，自去年 11 月以來，已然有所轉變，全球債市開始揮別升息陰霾，展現強力反彈。

野村投信投資策略部協理解千儀。(圖: 野村投信提供)

原因在於，美國通膨見頂態勢成形，而且明顯放緩，多數 Fed 官員支持可以放緩升息腳步，市場亦樂觀預期 Fed 升息終點只差最後一哩路，甚至最快今 (2023) 年底可能啟動降息。因此，債市危機可以說是解除，市場風險情緒迅速回溫，帶動債市價格大幅上揚。

2022 年債市跌幅超過 1 成，新興主權債甚至近 2 成，然而，今年債市表現開始由負轉正，至今 (1/31) 報酬率約為 3%~6% 左右。

4 大訣竅 挑選優質債券基金

投資就像買東西一樣，一樣的品質下，越便宜越好，現在債市就是如此。債市經過此波的空頭洗禮，目前主要債種價格均已大幅低於 10 年平均值，入手價格很甜。加上債券殖利率已經大幅攀升，未來再度狂飆的機率恐怕不高，所以下檔風險很低，現在正是逢低布局債市的絕佳時機。

現階段布局債市 CP 值高，既可鎖定相對高的殖利率優勢，領配息之外，未來又有機會賺取價差，收益、增值兩不誤。雖然信用債波動較一般公債大，但以過去 2 次聯準會升息循環的歷史經驗來看，升息到頂往後一年，債市迅速反彈且幅度顯著，漲幅約 6%~18% 左右。其中又以可轉債、新興債及金融債表現最為強勁，有雙位數的漲幅。

如果想要參與這場債市盛宴，決勝關鍵在於債券靈活配置。 建議可以用四大原則來挑選債券型基金：1. 具備多種債種的全球多元債、2. 具優異風控水準、3. 可以靈活調整部位、4. 長期績效表現。有債王之稱賀昱誠 (Richard Hodges) 所帶領的團隊操作的野村基金 (愛爾蘭系列) 全球多元收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，正符合了這四大特點。

也因為這些優勢，這檔基金深受法人青睞，截至 2022 年底，機構法人佔基金規模比重高達 97%。

債種多元、彈性操作是最大優勢

野村 (愛爾蘭) 全球多元債可投資的債種相當多元，從相對穩健防禦型的公債、投資等級債，到具有參與上漲契機的新興債、可轉債債券，都是投資範疇，掌握所有債券輪動表現的契機，進可攻退可守，多空環境都能因應。

此外，雖然是多元債券佈局，但仍相當重視風險控管，以 1 月底 (註 1) 的投資組合來看，45% 投資級債為主、38% 非投資等級債為輔，沒有投資信評相對較低，風險較高的 CCC 級債券。

更重要的是，這檔基金沒有投資指標限制，可以因時制宜、彈性佈局，舉例來說，投資團隊透過動態調整投資組合的債券平均存續期，積極應對變動的利率環境。

自成立以來，即使遇到 2018 年、2021 年聯準會升息逆風，年度操作績效也仍為正報酬。不管是三年、五年、整體期間的總回報、穩定回報及保本能力，都被理柏評比為最高級，也被晨星評選為 5 星基金，堪稱是多元債券中的優等生，是目前債市開始邁入春暖花開，值得納入投資組合的好選擇。

了解更多 >>https://namfund.tw/4rphsv

〈野村投信贊助刊登〉

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)｜客服專線：(02) 8758-1568｜野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw

(註 1) 本資料僅為 1 月底，非未來基金之必然佈局狀況，實際佈局狀仍需視當時市場情況而定。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (投資人須知)。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。依金管會規定，境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。本基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。野村投信為野村基金 (愛爾蘭系列) 在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】AMK01-230200109