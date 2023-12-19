Pepperstone交易手冊 – 終極狂歡

我們剛度過充滿事件風險的一周，沒什麼能比聯準會出人意料的鴿派轉向更能讓市場風險激增——正如我們所見，它極大地影響了交易環境。

也許有些矯枉過正，紐約聯邦儲備銀行主席 John Williams 週五介入並進行反擊，明確表示現在考慮降息還「為時過早」。在一個與市場溝通至關重要的世界裡，這些評論似乎是經過精心策劃的，純粹是為了阻止財務狀況變得過於樂觀。



當然，市場確信通膨將在 2024 年向目標靠攏，但任何中央銀行現在最不希望看到的是破壞通膨和成長的預期，並在降息週期前看到需求上升，伴隨著財富效應的重新出現。這並不符合 2024 年市場的預期腳本。

美國 2 年期公債殖利率在一週內下降了近 30 個基點，已開發市場利率也以類似方式反彈 - 美元下跌了 1.3%，而美國經濟成長預期被上調（亞特蘭大聯邦儲備銀行的即時預測模型預測美國第四季度 GDP 成長率為 2.61%），這正是完美的金髮女郎局面。

隨之而來的是標普 500 指數連續 7 週的成長，我們不禁要問，漲勢是否能延續到第 8 週？羅素 2000 指數 5.6% 的漲幅令人印象深刻，而那斯達克 100 指數和美國 30 指數收盤均創歷史新高。澳洲 ASX 200 甚至也進入了動量雷達，錄得一周 3.4% 的上漲。澳洲股市如此受到動量帳戶的關注實屬罕見，但該指數目前確實正處於暴漲模式，並錄得了本年度第二佳的周漲幅。



在外匯領域，挪威克朗（NOK）在挪威銀行意外加息 25 個基點後表現亮眼，兌美元上漲了 4.3% - NOKSEK 多頭（或 EURNOK 空頭）看起來非常有吸引力，由外部消息驅動，錄得了一個堅實的看漲週。隨著歐元區 PMI 加強了歐洲面臨的逆風，我也傾向於做空 EURAUD。本週的澳洲央行會議紀要應該會強化相對鷹派的立場，但澳元需要中國股市的後續漲勢。



在審視本週的事件風險時，我們看到日本央行會議、美國核心 PCE 通膨和英國 CPI 是交易者需要關注的重要項目。總體而言，除非日本央行真正讓市場感到意外，否則這些事件似乎不太可能對風險情緒產生任何重大破壞 - 因此問題是，交易者是否會開始關閉交易、減少曝險並鎖定回報。或者在風險資產中還有最後一次推動力嗎？



John Williams 的評論略微打擊了市場情緒，可能足以在短期內緩解看漲勢頭。我們拭目以待。



風險多頭今年是否已經盡興，抑或是還有最後一次歡呼呢？

祝各位好運。

本週重大事件風險：

日本央行會議（12 月 19 日，無固定時間） - 日本央行副行長冰見野最近發表評論稱，退出超寬鬆政策可能對經濟有益，市場形成了日本央行貨幣政策可能發生轉變的觀點。上週的 TANKAN 報告為這一觀點提供了額外支持，日本企業連續第六個季度預計未來 5 年內通膨將高於日本央行 2% 的目標。儘管近期日圓資產出現波動，但市場並不期望利率改變，也不認為會在本次會議上放棄負利率，而央行可能在 1 月會議上指引變化。即便如此，意外的政策變化 - 無論是利率設定還是收益率曲線控制（YCC）- 都不能完全排除，因此請密切關注日元和日經 225 指數的走勢。



澳洲聯邦儲備銀行 12 月會議紀要（12 月 19 日 11:30 AEDT） - 繼 12 月會議上保持利率不變並且未對聲明做出大的修改後，會議紀要不太可能對澳元交易者造成太大困擾。我傾向於看空 EURAUD，目標位在 1.5900/20。

歐盟 CPI（終值）（12 月 19 日 21:00 AEDT） - 鑑於這是最終數據，並且市場並不認為先前報告的 2.4% 的廣義 CPI 和 3.6% 的核心 CPI 年同比增長會有變化，因此這應該是一個低波動性事件。然而，它或將提醒交易者歐元區通膨壓力的急劇下降，從而增強市場對歐洲央行可能在 3 月降息的樂觀預期。



中國 1 年期及 5 年期貸款基準利率（12 月 20 日 12:15 AEDT） - 市場預期 1 年期和 5 年期貸款基準利率分別維持在 3.45% 和 4.2% 不變。雖然降低基準利率的可能性似乎較低，但近期降低銀行存款準備金率的風險仍然存在，而這次會議不太可能發生這種情況。



英國 CPI 通膨（12 月 20 日 18:00 AEDT） - 市場預計英國廣義 CPI 將錄得 0.1% 的環比增長和 4.3% 的同比增長（從 4.6%），而核心 CPI 增長預期為 5.6%（從 5.7%）。市場認為英國央行在 3 月會議降息的可能性為 20%，完整的 25 個基點降息預計在 6 月實施。英國 CPI 數據可能會影響這項定價，進而影響英鎊。



加拿大 CPI 通膨（12 月 20 日 00:30 AEDT） - 市場預期廣義 CPI 季降 - 0.2%，較去年同期上漲 2.8%（從 3.1%），而核心 CPI 漲幅為 3.3%（從 3.6%）。市場認為加拿大央行在 3 月降息的機率為 72%，因此 CPI 數據可能會影響此定價。 USDCAD 關注 1.3325 的支撐位 - 這是從 2021 年 5 月低點開始的上升趨勢線。

美國消費者信心（12 月 21 日 02:00 AEDT） - 中位數估計顯示消費者信心有所改善，從 102.0 上升至 104.0。這項數據的上升可能支持風險資產表現。



日本全國消費者物價指數（12 月 22 日 10:30 AEDT） - 共識預計廣義通膨率年同比將從 3.3% 降至 2.8%，核心 CPI 從 4.4% 下降為 3.8%。這不太可能對日圓構成波動性事件，但如果你在資料發佈時持有日圓頭寸，則值得關注。



美國核心 PCE 通膨（12 月 23 日 00:30 AEDT） - 在回顧最近的美國 CPI 和 PPI 數據後，市場預計廣義 PCE 通膨率月環比漲 0.00%，而年同比漲幅從 3% 降至 2.8%，核心 PCE 環比漲 0.2%，年漲 3.3%（從 3.5%）。通膨軌跡是市場定價 3 月升息風險大幅提高的關鍵因素 - 因此，低於預期的數據可能會鞏固此預測並對美元構成壓力。



新興市場



哥倫比亞央行會議（12 月 20 日 05:00 AEDT） - 共識預測為降息 25 個基點至 13%，但保持不變的風險也存在。 USDCOP 看起來很沉重，因此超出共識的保持不變設定作為潛在觸發因素，或將構成適度的下行風險 - 跌破 3960 點將觸及年初至今的新低。



智利央行會議（12 月 20 日 08:00 AEDT） - 中位數預測基準利率將被削減 75 個基點，從 9% 降至 8.25%，但鑑於最近的通膨報告，降息幅度縮小到 50 個基點，而利率降至 8.5% 的風險較高。 USDCLP 需要一個催化劑，因為市場似乎樂於在 890 至 860 的區間內交易這一貨幣對。



墨西哥雙週 CPI（12 月 21 日 23:00 AEDT） - 市場預計年同比為 4.36%（從 4.33%）USDMXN 在 17.57 至 17.05 的範圍內波動 - 需要一個催化劑來幫助推動量行情。



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